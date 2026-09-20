تشدید تحرکات بقایای داعش در عراق؛ از هدف قرار دادن دکل های برق تا ردپای آمریکا

تحرکات جدید تروریست‌های داعشی در هدف قراردادن دکل‌های برق در غرب عراق، توجه محافل امنیتی و پارلمانی این کشور را به خود معطوف کرده است.

جوان آنلاین: کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که تحقیقات جامعی را در مورد هدف قرار دادن خط انتقال برق بین «حدیثه و بیجی» با بمب‌های دست‌ساز آغاز کرده است، حادثه‌ای که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

«یاسر اسکندر وتوت»، عضو این کمیسیون گفت: هدف قرار دادن خط انتقال برق بین مناطق حدیثه و بیجی در غرب کشور، یک اقدام خرابکارانه محسوب می‌شود و نشانه‌های اولیه حاکی از دخالت باندهای تروریستی داعش است. کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان، دستور تحقیقات جامعی را درباره این حادثه صادر کرده است، به ویژه از آنجایی که هدف قرار دادن خطوط انتقال برق به این شکل، در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. اقدامات امنیتی برای خطوط انتقال برق برای خنثی کردن هرگونه تلاشی برای هدف قرار دادن آنها تقویت شده است.

وی با اشاره به تشدید تلاش‌های امنیتی و اطلاعاتی بیان کرد: هدف قرار دادن خطوط انتقال برق، اقدامات خرابکارانه محسوب می‌شود و ممکن است باندهای تروریستی از طریق هسته‌های خفته پشت آن باشند، که این نشانه‌ای است که فعال کردن تلاش‌های اطلاعاتی برای از بین بردن آنها در دوره آینده را ضروری می‌کند.

رد پای آمریکا

همزمان یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: درگیری‌های مسلحانه‌ای بین نیروهای امنیتی و بقایای داعشی در غرب الانبار رخ داده است.

این منبع، آمریکا را به سازماندهی فعالیت‌های این گروه در حالی که نیروهایش برای خروج از عراق آماده می‌شوند، متهم کرد.

منبع مذکور تاکید کرد: درگیری‌های مسلحانه‌ای بین نیروهای امنیتی و بقایای داعش در حالی رخ داد که یک گروه تروریستی تلاش کرد از صحرای صلاح‌الدین به صحرای الانبار نفوذ کند و هدف آن انجام حملاتی علیه خطوط انتقال برق بود.

این منبع افزود: این تحرکات بخشی از طرح تحت رهبری آمریکا برای بی‌ثبات کردن عراق در حالی است که نیروهایش آماده می‌شوند تا پایگاه‌های خود را ترک کنند. نیروهای امنیتی پس از نفوذ این گروه تروریستی به غرب الانبار، با قدرت با آن برخورد کردند. این درگیری‌ها تلفاتی نداشته است. تلاش‌های امنیتی برای تعقیب تروریست‌ها و خنثی کردن تلاش‌های آنها برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و خطوط برق ادامه دارد.

داعش دکل انتقال برق را منفجر کرد

یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که یکی از دکل‌های انتقال برق بین استان‌های الانبار و صلاح‌الدین توسط تروریست‌های داعش منفجر شده است.

این منبع گفت: گروهی از تروریست‌های داعش یکی از دکل‌های انتقال برق را در نزدیکی جاده‌ای که شهرستان حدیثه در غرب الانبار را به شهرستان بیجی در استان صلاح‌الدین متصل می‌کند، منفجر کردند و خسارات مادی قابل توجهی به دکل مورد هدف وارد کردند. نیروهای امنیتی از بیم حملات تروریستی احتمالی، حضور خود را در نزدیکی دکل‌های انتقال برق در سراسر صحرای غرب الانبار تقویت کرده‌اند. یک تیم خنثی‌سازی مواد منفجره، عملیات یورش و جستجو را در مناطق صحرایی برای ردیابی افراد دخیل در این حادثه انجام داد.

منبع مذکور با اشاره به اینکه این حادثه هیچ تلفاتی نداشته است، گفت: این اولین حادثه از این نوع در مدت زمان اخیر است.

کمربند امنیتی نیروهای عراق در نوار مرزی با سوریه

همزمان یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نیروهای عراقی پس از شناسایی تحرکات مشکوک توسط بقایای گروه‌های تروریستی در الانبار، یک کمربند امنیتی در اطراف مناطق نزدیک نوار مرزی ایجاد کرده‌اند.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی پس از شناسایی گروه‌های کوچکی از تروریست‌های داعش در داخل تونل‌های مخفی در غرب الانبار، یک کمربند امنیتی در اطراف مناطق بیابانی نزدیک گذرگاه مرزی «القائم» با سوریه ایجاد کرده‌اند.

این منبع افزود: هدف از این عملیات، ایمن‌سازی مناطق بیابانی از تهدید بقایای تروریست‌ها، جلوگیری از نفوذ و اتخاذ حداکثر اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از هرگونه نقض امنیتی است. نیروهای امنیتی ایست‌های بازرسی ثابت و سیار متعددی را در ورودی‌ها و خروجی‌های مناطق غربی و در جاده‌های اصلی و فرعی منتهی به گذرگاه مرزی القائم مستقر کرده‌اند. اقدامات امنیتی انجام شده در مناطق نوار مرزی با سوریه همزمان با درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای امنیتی و تروریست‌های داعش بوده است.