هشدار حماس نسبت به افزایش خطرات و بحران انسانی در غزه

جوان آنلاین: حماس در بیانیه ای اعلام کرد که «خلیل الحیه»، رئیس دفتر سیاسی این جنبش روز شنبه باتوجه به تحولات خطرناک در نوار غزه و تشدید حملات رژیم اسرائیل و فرو ریختن ساختمان های مسکونی آسیب دیده از جنگ که منجر به تلفات جانی شده است، مجموعهای از تماسهای فشرده را با میانجیها برقرار کرد.
طبق بیانیه حماس، الحیه در جریان این تماسها با اشاره به جلوگیری رژیم اسرائیل از ورود ماشینآلات سنگین مورد نیاز برای جمعآوری آوار و ایمنسازی ساختمانهای در معرض خطر ریزش و همچنین ممانعت از ورود کاروانها، چادرها و تدارکات برای محافظت از سرما و باران که دهها هزار نفر را در شرایط ناامن سرپناه قرار داده است، نسبت به وخامت بحران انسانی با نزدیک شدن فصل زمستان هشدار داد.
رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین پیامهایی را به چند کشور ارسال کرد و در آن نسبت به افزایش حملات و ترورها توسط ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه و ادامه تجاوز و نقض حقوق مردم فلسطین در کرانه باختری و مسجد لاقصی هشدار داد و این اقدامات را تضعیفکننده فرصتهای آرامش و ثبات دانست.
الحییه اظهار داشت که محدودیتهای اعمال شده بر تلاشهای امدادی، بهبودی و بازسازی از سوی رژیم صهیونیستی توام با تشدید خشونت در میدان، نقض تعهدات مندرج در طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا است.
وی از میانجیگران و طرفهای مربوطه خواست تا به اعمال فشار بر رژیم اسرائیل برای پایبندی به شرایط توافق شده به ویژه تعهدات مرحله اول که شامل توقف حملات برنامه ریزی شده و ترورها و اجازه ورود فوری و بدون محدودیت ماشینآلات سنگین، تجهیزات امدادی و سرپناه و سایر ملزومات زمستانی است، ادامه دهند.
بر اساس بیانیه حماس، میانجیگران در طول مذاکرات بر تلاشهای مداوم خود برای ارائه کمک به نوار غزه و تامین نیازهای فوری بشردوستانه و ارتباط مداوم با طرفهای مربوطه و تاثیرگذار برای اجرای توافق و تحقق الزامات آن تاکید کردند.
رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.
جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه میدهد.
تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسلکشی فلسطینیها، ویرانی گستردهای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساختهای نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارتها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.