جوان آنلاین: تارنمای روزنامه الاخبار لبنان به نقل از رسانههای ترکیه افزود: این ۲۰۱ مظنون در عملیاتی که یک شبکه کلاهبرداری بینالمللی مرتبط با اسرائیل را هدف قرار میداد و قربانیانی از چندین کشور را به سرمایهگذاریهای کلاهبرداری ترغیب میکرد، دستگیر شدند.
به گزارش رسانههای ترکیه، فهرست بازداشتشدگان علاوه بر افرادی از کشورهای دیگر از جمله سوریه، اردن، مغرب، لبنان، فلسطین و مصر شامل ۹ اسرائیلی و ۱۱ پاکستانی است که هویت آنها تایید شده است.
بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، تحقیقات قضایی در مورد این افراد و عاملان شبکه کلاهبرداری بینالمللی مرتبط با رژیم اسرائیل همچنان ادامه دارد.
پیشتر «آکین گورلک» وزیر دادگستری ترکیه گفته بود حکم بازداشت ۱۷۵ نفر از آنها صادر شده است و در عملیاتی که یک شبکه کلاهبرداری بینالمللی مرتبط با رژیم اسرائیل فعال در زمینه ارز خارجی را هدف قرار میداد، دستگیر شدند.
گورلوک در بیانیهای که روز جمعه در رسانههای اجتماعی منتشر شد، اظهار داشت که این شبکه از شرکتهایی که تحت پوشش «مراکز تماس» فعالیت میکردند، برای فریب شهروندان کشورهای مختلف به سرمایهگذاریهای کلاهبرداری در فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده میکرد.
به گفته وی، چهار تحقیق جداگانه که امسال توسط دفتر دادستانی عمومی استانبول انجام شده است، نشان میدهد که این شبکه از طریق تبلیغات آنلاین و سکوهای رسانههای اجتماعی، قربانیان را با وعده «سود بالا» هدف قرار داده است.
وزیر دادگستری ترکیه افزوده بود که تجزیه و تحلیلهای هیات تحقیقات جرایم مالی، همراه با نتایج سازمانهای اطلاعاتی و پلیس و صدها شکایت قربانیان که از طریق اینترپل جمعآوری شده است، نشان میدهد که افراد مرتبط با رژیم اسرائیل، بیشتر صاحبان شرکتها و ذی نفعان نهایی را تشکیل میدهند.
گورلک اشاره کرده بود که این شبکه بهطور خاص کشورهای اروپایی، خاور دور و آفریقا را هدف قرار داده و حجم تراکنشهای آن طی ۲ سال به حدود ۱۳ میلیارد لیر ترکیه معادل حدود ۲۶۶ میلیون دلار، رسیده است.