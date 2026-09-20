جوان آنلاین: این سخنگو افزود: چین همواره با تحریمهای یکجانبهای که فاقد مجوز سازمان ملل متحد و مبنای حقوق بینالملل هستند، مخالف بوده است.
وی اظهار داشت: ما اقدامات بعدی طرف آمریکایی را به دقت زیر نظر خواهیم داشت و حق خود را برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت حفاظت قاطعانه از حاکمیت ملی و منافع توسعهای چین و همچنین حقوق و منافع مشروع و قانونی شرکتهای چینی، محفوظ میدانیم.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین افزود: امیدواریم طرف آمریکایی در همین راستا با چین همکاری کند، ثبات روابط اقتصادی و تجاری را از طریق گفت وگو و رایزنی حفظ کند و سهم بیشتری در حفظ نظم تجارت جهانی و همچنین امنیت و ثبات زنجیرههای صنعتی و تأمین جهانی ایفا کند.
به گزارش ایرنا، روز گذشته کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، لایحه «تحریم روسیه و ایران، لیندسی او. گراهام» در سال ۲۰۲۶ را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه شب به وقت محلی لایحه تحریمهای گسترده علیه روسیه و ایران را تصویب و آن را برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور ارسال کرد.
این قانون، بخشهای انرژی و دفاعی روسیه و همچنین شبکه موسوم به «ناوگان سایه» این کشور را هدف قرار میدهد.
یکی از مهمترین مفاد این قانون، اعطای اختیار به رئیسجمهوری آمریکا برای اعمال تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای کشورهایی است که از خریداران عمده نفت و گاز روسیه محسوب میشوند و یا به روسیه در دور زدن تحریمها کمک میکنند.
چین و هند از جمله کشورهایی هستند که ممکن است تحت تاثیر این مصوبه قرار گیرند.
این مصوبه همچنین تحریمهای مربوط به ایران را گسترش میدهد.
تصویب این قانون در شرایطی انجام شده که مقامهای روسیه پیشتر هشدار داده بودند که اعمال تحریمهای جدید آمریکا میتواند مذاکرات مربوط به پایان جنگ اوکراین را دشوارتر کند.