قیمت گازوئیل در آمریکا باز هم رکورد زد

بر اساس گزارش انجمن خودروی آمریکا (AAA)، قیمت گازوئیل در این کشور رکورد جدیدی زده و اکنون به طور میانگین به ۶.۴۳ دلار در هر گالن رسیده است.

جوان آنلاین: این رقم نسبت به هفته گذشته بیش از ۴۰ سنت افزایش از خود نشان می‌دهد.

برایان گریسون یک راننده آمریکایی گفت: قطعاً قیمت ها خیلی بالاست. یادم می‌آید زمانی قیمت سوخت حدود یک دلار و اندی در هر گالن بود.

میانگین قیمت بنزین معمولی در نیوجرسی اکنون ۴.۴۳ دلار در هر گالن است که نسبت به هفته گذشته پنج سنت و نسبت به ماه قبل ۴۷ سنت افزایش داشته است. اما قیمت گازوئیل با شتاب بیشتری درحال افزایش است و اکنون به رقم قابل‌توجه ۶.۴۳ دلار در هر گالن رسیده است. این یک افزایش ۴۷ سنتی در یک هفته و نزدیک به ۹۰ سنت نسبت به ماه گذشته است.

طبق گزارش انجمن خودروی آمریکا، قیمت گازوئیل در آمریکا اکنون بیش از ۶۰ درصد بالاتر از سطح قیمت‌ها پیش از حمله (تجاوزکارانه) آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه است.

ری اسپل‌من یک راننده دیگر آمریکایی گفت: چاره‌ای جز پذیرش واقعیت گرانی نیست.

با افزایش قیمت گازوئیل، هزینه حمل‌ونقل کالاهای اساسی و روزمره مانند مواد غذایی نیز بالا می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از شبکه باربری و توزیع کالا در آمریکا با سوخت گازوئیل فعالیت می‌کند.

آنجلیکا ایسون-وایت در جایگاه سوخت گفت که افزایش هزینه‌های سوخت فشار سنگینی به وی وارد کرده است.

ایسون-وایت گفت: این مسئله بر مشکلات اقتصادی و هزینه‌های خرید مواد غذایی افزوده است. راستش را بخواهید، این وضعیت ناامیدکننده و کمی نگران‌کننده است.

کارشناسان هشدار داده اند که تا زمانی که قیمت گازوئیل بالا باشد، ممکن است روند افزایش قیمت‌ها نیز ادامه یابد.

به گفته مؤسسه «اس‌اندپی گلوبال انرژی» ممکن است سطح تولید نفت در خاورمیانه تا پس از سال ۲۰۲۷ به میزان پیش از جنگ بازنگردد.