کد خبر: 1380421
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

شکاف در اردوگاه مخالفان نتانیاهو؛ رقابت شکننده میان دو جریان رقیب

6 هیچ‌یک از دو اردوگاه رقیب به ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت نمی‌رسد و اختلافات مخالفان نتانیاهو تشدید شده است.

جوان آنلاین: در آستانه انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، اختلافات داخلی میان احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو بر سر سه محور اصلی، ریاست اردوگاه، نحوه تشکیل دولت آینده و همکاری احتمالی با احزاب عربی، به‌طور محسوسی تشدید شده است. همزمان، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از رقابتی نزدیک و شکننده میان دو اردوگاه رقیب خبر می‌دهند.

توازن شکننده در نظرسنجی‌ها

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی کانال ۱۳، احزاب همسو با نتانیاهو در مجموع ۵۴ کرسی و احزاب مخالف صهیونیست ۵۲ کرسی به دست می‌آورند. دو فهرست عربی نیز در مجموع ۱۴ کرسی کسب می‌کنند. نکته قابل توجه در این نظرسنجی، پیشتازی حزب «یاشار» به رهبری گادی آیزنکوت با ۲۲ کرسی نسبت به لیکود با ۱۸ کرسی است.

اما آنچه بیش از همه بر ابهام می‌افزاید، عدم دستیابی هر دو اردوگاه به حد نصاب ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت است. همین شکاف، بحث درباره سناریوهای ائتلاف پس از انتخابات و نقش احتمالی احزاب عربی را به یکی از داغ‌ترین محورهای سیاسی تبدیل کرده است.

شکاف در اردوگاه مخالفان

در داخل اردوگاه مخالفان نتانیاهو نیز تنش‌ها بالا گرفته است. اختلافات میان آیزنکوت، نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن بر سر ریاست دولت احتمالی آینده و پیشنهاد تشکیل دولت اقلیت افزایش یافته و به یکی از محورهای اصلی تنش در این اردوگاه تبدیل شده است.

نتانیاهو نیز در سوی دیگر، مخالفت خود با تشکیل دولتی متکی به حمایت احزاب عربی را به یکی از ستون‌های تبلیغات انتخاباتی خود تبدیل کرده و می‌کوشد این موضوع را به‌عنوان نقطه ضعف اصلی مخالفانش برجسته کند.

تصویر مبهم در میانگین نظرسنجی‌ها

اختلاف نتایج میان مؤسسات نظرسنجی نیز قابل توجه است. میانگین پنج نظرسنجی اخیر منتشرشده در جروزالم پست، حزب یاشار را با ۲۲.۲ کرسی اندکی بالاتر از لیکود با ۲۱.۲ کرسی قرار داده است؛ عددی که نشان می‌دهد رقابت در سطحی بسیار نزدیک جریان دارد.

نتانیاهو در نیویورک

در عرصه خارجی، نتانیاهو قرار است برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. با وجود تمایل او به دیدار با دونالد ترامپ، تا این لحظه دیدار رسمی میان دو طرف در برنامه اعلام‌شده رئیس‌جمهور آمریکا قرار نگرفته است.

انتخابات کنست قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود و اختلافات داخلی میان احزاب مخالف، نحوه تعامل با احزاب عربی و ترکیب ائتلاف‌های پس از انتخابات، از مهم‌ترین محورهای رقابت سیاسی کنونی در سرزمین‌های اشغالی است.

برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، رژیم صهیونستی
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