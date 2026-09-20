کد خبر: 1380420
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

بولتون: ترامپ درک کودکانه‌ای از سیاست بین‌الملل دارد

بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، دونالد ترامپ را به تخریب بی‌مورد روابط با شرکای ناتو متهم کرد.

جوان آنلاین: جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا را به تخریب بی‌مورد روابط با شرکای ناتو متهم می‌کند.

با این حال، این منتقد سرسخت ترامپ امید خود را برای ترمیم این روابط از دست نداده است. وی همچنین ترامپ را فردی توصیف کرد که درک کودکانه‌ای از سیاست دارد. بولتون دونالد ترامپ، را متهم کرد که با اقدامات خود، بار سنگین و غیرضروری بر دوش ناتو گذاشته است.

وی در مصاحبه‌ای با برنامه «مصاحبه هفته» رادیو دویچلندفونک گفت: ترامپ آسیب بزرگی به روابط با شرکای ناتو وارد کرده است. این آسیب باید جبران شود و کاملاً غیرضروری بود.

بولتون در عین حال تاکید کرد: جبران آن امکان‌پذیر است و هر چه زودتر شروع کنیم، بهتر است.

ترامپ از زمان روی کار آمدن، بارها متحدان آمریکا را از خود بیگانه کرده است. او با اعلام قصد خود برای الحاق گرینلند، که متعلق به دانمارک است و همچنین با تمایل خود برای تبدیل کانادا به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا، باعث رنجش خاطر آنها شده است. درخواست‌های ترامپ مبنی بر افزایش گسترده و سریع هزینه‌های دفاعی شرکا، همراه با تهدید به کاهش نیروها در اروپا، نیز با استقبال کمی مواجه شده است.

بولتون فرصت‌های خوبی برای بهبود روابط با متحدان ناتو پس از پایان ریاست جمهوری ترامپ می‌بیند.

وی در این باره گفت: پس از پایان ریاست جمهوری ترامپ، من فرصت خوبی برای بازگشت به سیاست‌های سنتی‌تر می‌بینم حتی اگر جی. دی. ونس، معاون فعلی رئیس جمهور آمریکا جانشین ترامپ شود.

بولتون در عین حال گفت: من ونس را بسیار فرصت‌طلب می‌دانم. چه کسی می‌داند که وی در سال ۲۰۲۸ به چه چیزی فکر خواهد کرد.

بولتون همچنین ترامپ را به سوءتفاهم اساسی در مورد مسائل متهم کرده است. وی در این باره گفت: ترامپ معتقد است که اگر شخصاً با یک رهبر خارجی دوست باشد، روابط بین دو کشور خوب است. بدیهی است که این درست نیست.

بولتون با اشاره به روابط ترامپ با رهبران چین و روسیه گفت: ترامپ هر دوی آنها را دوست خود می‌داند و بنابراین نمی‌خواهد آنها را تحت فشار قرار دهد. بولتون گفت: این یک درک کاملاً کودکانه از سیاست بین‌الملل و بسیار خطرناک است.

بولتون در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۱) به عنوان مشاور امنیت ملی او خدمت کرد. این دیپلمات باسابقه که به عنوان یک تندرو در سیاست خارجی شناخته می‌شود، پس از حدود یک سال و نیم تصدی این پست، به دنبال اختلاف با ترامپ استعفا داد. وی متعاقباً به یکی از سرسخت‌ترین منتقدان ترامپ تبدیل شد.

در سال ۲۰۲۰، بولتون کتابی افشاگرانه منتشر کرد که در آن تصویری توهین‌آمیز از ترامپ ترسیم کرده بود. دولت ترامپ تلاش ناموفقی برای جلوگیری از انتشار آن انجام داد.

برچسب ها: بولتون ، جان بولتون ، امریکا
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