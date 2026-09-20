طارمی انتقام رونالدو را گرفت

جوان آنلاین: «طارمی درخشید و گل زد»، این اولین جمله تمجیدی روی ویتوریا، سرمربی الوصل درباره طارمی بعد از پیروزی بزرگ در بازی شب گذشته مقابل العین است.

طارمی در دو بازی نصف و نیمه مقابل العین در طی ۱۰ روز ۲ گل به ثمر رساند و یک پنالتی گرفت تا قاتل العین شناخته شود.

دیدار حساس الوصل و العین شب گذشته در جام بانک اسلامی برگزار شد.

العین که چند روز پیش النصر را به همراه رونالدو با ۴ گل در لیگ نخبگان درهم کوبیده بود در این بازی هم شروعی طوفانی داشت و خیلی زود ۲ گل به الوصل زد.

اما طارمی با تبحر بالایش در گرفتن پنالتی قبل از پایان نیمه اول یک پنالتی گرفت و به گل تبدیل کرد تا آغازگر کامبک بزرگ باشد.

الوصل در نیمه دوم ۲ گل دیگر به ثمر رساند تا بازی ۲ بر صفر باخته را با برد ۳ بر ۲ عوض کند و با حذف العین به مرحله بعد صعود کند.

سایت الخلیج در تمجید از مهاجم ایرانی نوشت که طارمی آغازگر ریمونتادای الوصل مقابل العین بود.

سایت الامارات الیوم هم نوشت که طارمی خودش را یک مهاجم زهردار مقابل العین نشان داد.