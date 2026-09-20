جوان آنلاین: الکس بلتساس، تحلیلگر مسائل امنیت ملی شبکه سیانان مدعی شد که دونالد ترامپ در کمپ دیوید در نشستی با هدف بررسی گزینههای حمله یه یمن شرکت کرده است.
او نوشت: «به من اطلاع داده شده است که جلسه ترامپ در کمپ دیوید برای بررسی و بحث درباره گزینههای حمله به یمن برگزار شده است. امروز، سفارتهای آمریکا در خاورمیانه که ممکن است هدف حملات تلافیجویانه قرار گیرند، هشدارهایی صادر کردند. اکنون، رئیس جمهور آمریکا به طور زودهنگام به کاخ سفید بازگشته است».
در این راستا ساعاتی پیش رسانههای آمریکایی خبر دادند که دونالد ترامپ تعطیلات آخر هفته خود در اقامتگاه ریاستجمهوری کمپ دیوید را نیمهکاره رها کرده و به کاخ سفید بازگشته است.
پیش از آن نیز تقریبا تمامی سفارتخانههای آمریکا در غرب آسیا با صدور اطلاعیه هشدار، از اتباع خود خواستند به دستورالعملهای امنیتی عمل کنند و اینکه احتمال لغو پروازها در منطقه وجود دارد.
وزارت خارجه آمریکا نیز در هشدار جداگانهای از احتمال تشدید درگیری میان عربستان سعودی و نیروهای یمنی خبر داد.
ادعای احتمال حمله آمریکا به یمن در حالی است که دولت سعودی در هفتههای اخیر بارها از آمریکا خواسته است در یمن دست به اقدام نظامی زده و به کمک ریاض بشتابد. با این حال دولت ترامپ تجربه خوبی از مداخله نظامی در یمن ندارد.
ارتش آمریکا در مارس سال گذشته تهاجم نظامی گستردهای را در یمن آغاز کرد تا به زعم خود محاصره دریایی اسرائیل از سوی یمنیها را بشکند، اما پس از یک ماه و ۲۰ روز مجبور شد تن به آتشبس بدهد؛ آتشبسی که در آن توقف حملات علیه اسرائیل قید نشده بود.
در جریان آن نبرد نیز دو جنگنده اف-۱۸ آمریکا ساقط شدند و نیروهای یمنی بارها به سمت ناوهای آمریکایی شلیک کردند.در آن زمان ترامپ پس از دستور به آتشبس گفته بود: «ما ضربات سختی به آنها وارد کردیم و آنها توانایی زیادی برای تحمل مجازات داشتند. میتوان گفت که شجاعت زیادی در میان آنها وجود داشت».
ادعای خبرنگار سی ان ان در خصوص احتمال حمله آمریکا به یمن نیز در حالی است که دونالد ترامپ در ۲۱ شهریور تلاش کرد عدم مداخله نظامی به نفع عربستان را به نوعی توجیه کند و مدعی شد که یمنیها تماس گرفته و گفتهاند که نمیخواهند با آمریکا بجنگند و اجازه میدهند که بیشتر کشتیها از آنجا عبور کنند.
ادعایی که البته با تمسخر «حزامالاسد» عضو ارشد انصارالله مواجه شد و او در شبکه اجتماعی ایکس به کنایه خطاب به ترامپ نوشت: «دستی که نمیتوانی بشکنی را ببوس».