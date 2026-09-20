کد خبر: 1380416
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ترکیه: اسرائیل به دنبال شعله‌ور کردن فتنه در منطقه است

5 رئیس پارلمان ترکیه در اظهاراتی با بیان اینکه هدف اصلی رژیم صهیونیستی ایجاد فتنه میان ملت‌های منطقه و کشاندن آنها به جنگ با یکدیگر است، تأکید کرد که ترکیه برای وحدت و یکپارچگی منطقه تلاش می‌کند.

جوان آنلاین: نعمان قورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، گفت که هدف اصلی رژیم صهیونیستی شعله‌ورکردن فتنه میان ملت‌های منطقه و کشاندن آنها به جنگ با یکدیگر برای تحقق طرح «سرزمین‌های موعود» است.

قورتولموش تأکید کرد که رژیم صهیونیستی نباید به دنبال رویاهای واهی باشد، زیرا ترکیه برای گرد هم آوردن منطقه و حرکت در مسیر خود تلاش می‌کند.

قورتولموش با اشاره به اینکه درگیری‌های موجود در جغرافیای اطراف ترکیه، این منطقه را به صحنه‌ای آتشین تبدیل کرده است، گفت که رژیم صهیونیستی ملت‌های منطقه را در چارچوب طرح‌های خود درباره «سرزمین موعود» دشمن می‌داند.

او افزود که رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر به فلسطین، به‌ویژه غزه و کرانه باختری و همچنین ایران، عراق، سوریه، لبنان، یمن و قطر حمله کرده است. قورتولموش تأکید کرد: هدف اصلی اسرائیل شعله‌ور کردن فتنه میان ملت‌های این منطقه برای جنگیدن آنها با یکدیگر و تحقق طرح سرزمین‌های موعود است.

او افزود: ما با صراحت کامل می‌گوییم که اسرائیل نباید به دنبال رویاهای واهی باشد. ما به عنوان ترکیه برای گرد هم آوردن این منطقه و ادامه مسیر خود تلاش خواهیم کرد.

رئیس پارلمان ترکیه همچنین تأکید کرد که سازمان‌های تروریستی از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، از آنها استفاده می‌کنند.

قورتولموش توضیح داد که روند «ترکیه بدون تروریسم» تنها به ترکیه مربوط نمی‌شود بلکه کل منطقه را دربرمی‌گیرد و اکنون زمان آن فرا رسیده است که همه متحد شوند.

برچسب ها: ترکیه ، اسرائیل ، امریکا
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