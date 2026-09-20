جوان آنلاین: ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های آسیایی ناگویا از ساعت ۴:۳۰ به وقت ایران رقابت خود را در رشته‌های مختلف آغاز کردند.

نمایندگان ایران در این روز رشته‌های ترای‌اتلون، دوچرخه‌سواری، ووشو، تیراندازی، شنا، کاراته، تنیس‌روی‌میز، والیبال ساحلی، فوتبال، بسکتبال و ام ام ای به رقابت می‌پردازند.

نتایج روز نخست نمایندگان ایران به شرح زیر است:

ترای‌اتلون:

فرید هادی‌پور، نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون، در پایان با ثبت زمان ۵۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت. این رقابت شامل ۷۵۰ متر شنا، حدود ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و ۵ کیلومتر دو بود.

ووشو:

در نخستین روز از رقابت‌های ووشو ابوالفضل قره باغی جوان ۲۰ ساله در فرم چانگ چوان با امتیاز ۹،۵۹۳ و رتبه سیزدهم به کار خود خاتمه داد.

در این فرم تالو کاران ۲۱ کشور آسیایی به رقابت با یکدیگر پرداختند تا یکی از شلوغ ترین فرم ها باشد.

کاراته:

فاطمه صادقی، نماینده کاتای انفرادی در رقابت‌ با ۱۵ کاتارو، در دور اول به مصاف مونسیچا ساکولراتاناتارا از تایلند رفت و مقتدرانه و با رای داوران به برتری پنج بر صفر ست یافت. او در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف گریس لائو از هنگ‌کنگ رفت و ۵ بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

با صعود گریس لائو، کاتاروی هنگ‌کنگی به دیدار نهایی، فاطمه صادقی در دیدار رده‌بندی به مصاف چین‌هوی شوان از چین تایپه رفت و با شکست چهار بر یک مغلوب حریف خود شد و مدال برنز را از دست داد.

شنا:

هومر عباسی نماینده شنای ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت مردان زمان ۵۶:۶۲ را به ثبت رساند و پانزدهم شد. او موفق نشد به فینال راه یابد.

محمد قاسمی در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر آزاد مردان با ثبت زمان ۵۱:۸۶ به کار خود در این ماده پایان داد. قاسمی ۲۶ شد و در جمع فینالیست‌های این ماده قرار نگرفت.

ام‌ام ای:

افشین سلیمی در وزن ۶۵-کیلوگرم هنرهای رزمی ترکیبی، در نخستین مبارزه خود با محمد الساما از بحرین دیدار کرد و در هر دو راند با رای قاطع داوران پیروز شد.

دوچرخه‌سواری:

ماندانا دهقان در ماده تایم‌تریل انفرادی زنان، مسیر ۲۴کیلومتری کوهستانی را ۴۱دقیقه و ۵ثانیه رکاب زد و در پایان در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.