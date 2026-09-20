 انصراف رقیب گروسی از دبیرکلی سازمان ملل

«میشله باشله» اولین زن رئیس‌جمهور در شیلی و کمیسیر سابق حقوق بشر سازمان ملل، انصراف خود از انتخابات دبیرکلی سازمان ملل را اعلام کرد.

جوان آنلاین: در حالی که کارزار انتخاباتی برای جانشینی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ادامه دارد، باشله از این رقابت کنار کشید.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، چند هفته پس از آنکه نتایج یک نظرسنجی اولیه نشان داد باشله در میان هشت نامزد دبیرکلی سازمان ملل در جایگاه هفتم قرار دارد، او از تلاش برای تصدی این منصب کنار کشید.

نخستین رئیس‌جمهور زن در شیلی، با انتشار یک ویدئویی گفت: «امروز اعلام کردم که تصمیم گرفته‌ام نامزدی خود برای سمت دبیرکل سازمان ملل را ادامه ندهم.»

وی ادامه داد: «شاید برخی بر این باور باشند که زمان برای نامزدی‌ای با ویژگی‌هایی که من نمایندگی می‌کردم، مناسب نبود. با این حال، از پذیرفتن این چالش بزرگ پشیمان نیستم.»

به گفته باشله، او با نامزد شدن برای این مقام، به شکل‌گیری این بحث کمک کرده است مبنی بر اینکه «دبیرکل بعدی سازمان ملل، باید زنی از آمریکای لاتین باشد.»

با انصراف او، حالا هفت نامزد (چهار زن و سه مرد) برای دبیرکلی سازمان ملل باقی مانده است. رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از این نامزدها است.

دوره آنتونیو گوترش به عنوان نهمین دبیرکل سازمان ملل در تاریخ دهم دی ۱۴۰۵ پایان می‌یابد.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، تاکنون در سه مرحله رای‌گیری که بخشی از روند غیررسمی انتخاب دبیرکل سازمان ملل است، شورای امنیت دو بار به «ربکا گرین‌اسپان»، معاون پیشین رئیس‌جمهور کاستاریکا رای داده اما در سومین رای‌گیری، «کارولین رودریگز-بیرکت» وزیر خارجه پیشین گویان، رتبه نخست را کسب کرد.

در تاریخ ۸۰ ساله سازمان ملل ، هیچ زنی این منصب را نداشته و تا قبل از این، تنها یک فرد از آمریکای لاتین به عنوان دبیرکل سازمان ملل خدمت کرده است: «خاویر پرز دکوئیار» از پرو که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ این سمت را در اختیار داشت.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: «بر اساس یک رویه نانوشته که البته همیشه رعایت نمی‌شود منصب دبیرکلی سازمان ملل میان مناطق جغرافیایی مختلف می‌چرخد و این بار نوبت به آمریکای لاتین رسیده است.»