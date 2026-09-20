جوان آنلاین: تیم فوتبال سویا شنبهشب (۲۸ شهریور) در ادامه هفته هفتم لالیگا در ورزشگاه رامون سانچز پیسخوان میزبان بارسلونا بود که این دیدار در نهایت با برتری سه بر یک آبیاناریهای مهمان به پایان رسید.
در دقیقه ۱۹ این دیدار یوسف فونانا سویای میزبان را پیش انداخت ولی در ادامه این بازی، رافینیا در دقایق ۲۲، ۵۲ و ۶۹ گلزنی کرد تا بارسا در نهایت سه بر یک به پیروزی برسد.
رافینیا با چهارمین هتتریکش در فصل جاری لالیگا با ۱۲ گل در صدر جدول گلزنان این رقابتها قرار دارد.
بارسلونا با ۲۱ امتیاز از هفت بازی آغازین فصل جاری لالیگا صدرنشین این رقابتهاست. مردان هانس دیتر فلیک تمام هشت بازی خود در فصل جاری را با برد به پایان رساندهاند که شامل هفت مسابقه در لیگ اسپانیا و یک مسابقه در دور گروهی فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا برابر فاینورد روتردام است.