جوان آنلاین: سهراب بختیاریزاده سرمربی تیم فوتبال استقلال، در شرایطی هدایت آبیپوشان را برعهده دارد که در حال بررسی شرایط کادر فنی این تیم است و احتمال تقویت نیمکت استقلال وجود دارد.
بختیاریزاده در صورت تصمیم به تقویت کادر فنی استقلال، گزینه اضافه کردن یک مربی خارجی را مدنظر خواهد داشت و در حال حاضر برنامهای برای اضافه شدن مربی ایرانی جدید به کادر فنی آبیپوشان وجود ندارد.
سرمربی استقلال در نهایت میتواند تصمیم بگیرد با همین کادر فعلی به کار خود ادامه دهد یا یک دستیار خارجی به جمع اعضای کادر فنی اضافه کند. بنابراین در شرایط فعلی خبری از حضور مربی ایرانی جدید در کادر فنی استقلال نیست.
در حال حاضر میلاد میداوودی، نادر غبیشاوی و بهزاد غلامپور به عنوان دستیاران ایرانی بختیاریزاده فعالیت میکنند و اوزجان بیزاتی نیز مربی خارجی استقلال است.