هشدار حماس درباره بحران انسانی در غزه و تشدید حملات اسرائیل

جوان آنلاین: جنبش حماس اعلام کرد که خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش تماس های گسترده ای با میانجیگران در سایه اوضاع نا به سامان نوار غزه و افزایش تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها برقرار کرده است.

این جنبش اضافه کرد که الحیه در جریان این تماس ها خطاب به کشورهای دوست و برادر نسبت به وخامت بحران انسانی در نوار غزه در سایه نزدیک شدن فصل سرما و ممانعت از ورود تجهیزات سنگین برای آواربرداری توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد.

حماس همچنین اعلام کرد که نبود چادرهای مناسب برای آوارگان فلسطینی در برابر سرما و باران شرایط زندگی در این باریکه را بیش از پیش سخت کرده و ده ها هزار فلسطینی در شرایط غیر ایمن به سر می برند.

خلیل الحیه تاکید کرده است که تداوم این اوضاع فرصت های تحقق ثبات را از بین می برد و الزامات مربوط به طرح ترامپ را محقق نمی کند. طرف های ذی ربط باید به رژیم صهیونیستی برای اجرای تعهدات خود فشار آورند.