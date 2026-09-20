سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به قانون امضا شده توسط ترامپ در خصوص اعمال تحریم های بیشتر علیه مسکو واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که قانون تحریم هایی که توسط آمریکا علیه مسکو تصویب شده نمی تواند بر روابط با روسیه تأثیر مثبتی داشته باشد.

وی در واکنش به تأثیرگذاری این قانون که توسط ترامپ امضا شده بر فرصت های حل و فصل جنگ اوکراین و پیشبرد روابط دو جانبه گفت که این روند تأثیر مثبت نخواهد داشت.

ترامپ روز گذشته قانونی را امضا کرد که اجازه اعمال تحریم های بیشتر بر روسیه را می دهد.

بر اساس این قانون، تعرفه های کمرگی بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از ۵ کشور بزرگ خریدار نفت و گاز روسیه اعمال می شود.

همچنین تعرفه های کمرگی به میزان ۵۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از روسیه به آمریکا اعمال می شود.