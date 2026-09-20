کد خبر: 1380405
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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

رد پای صهیونیست‌ها در یک شبکه فساد مالی بین‌المللی

صهیونیست‌ها یک روزنامه عبری زبان به بازداشت تعدادی از صهیونیست ها در ترکیه به اتهام مشارکت در شبکه جرائم مالی و کلاه برداری بین المللی اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که ترکیه ۱۹۱ تن را به اتهام دست داشتن در یک شبکه کلاه برداری بین المللی در بازار رمز ارزها و ارزهای خارجی بازداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، ارزش اقدامات این شبکه کلاه برداری بین المللی به سه میلیارد دلار می رسد. آنکارا اعلام کرده که شبکه مذکور با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و بخش زیادی از این پول ها در اراضی اشغالی جا به جا شده است.

معاریو اضافه کرد، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده تحقیقات انجام شده حاکی از مداخله صهیونیست ها در این شبکه کلاه برداری است. همچنین وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که اطلاعاتی در خصوص بازداشت تعدادی از صهیونیست ها در ترکیه دریافت کرده است.

علاوه بر این حکم های بازداشت برخی عوامل صهیونیستی در خارج از ترکیه از طریق اینترپل صادر شده است.

برچسب ها: صهیونیست ها ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
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