شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۱۴ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۴ شهید جدید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده و ۱۷ فلسطینی نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۳۹۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۸۰۱ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۱ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از آغاز حملات تاکنون به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۱۴ نفر رسیده است.