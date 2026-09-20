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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
ورزش » ساير

آغاز به کار رسمی ایران در بازی‌های آسیایی؛ تیراندازان به فینال نرسیدند

ق بیستمین دوره بازی های آسیایی در حالی از امروز به صورت رسمی آغاز شد که رقابت در ۱۱ رشته انفرادی و تیمی در برنامه نمایندگان کشورمان است.

جوان آنلاین: بیستمین دوره بازی های آسیایی پس از برگزاری مراسم افتتاحیه از امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) به صورت رسمی به میزبانی ژاپن و در آیچی و ناگویا آغاز شد و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت.

کاروان ورزش ایران که پیش از این در بسکتبال و فوتبال دیدارهای خود را به صورت رسمی آغاز کرده بود، امروز و در نخستین روز رسمی بازی های آسیایی در ۱۱ رشته نماینده خواهد داشت.

در ادامه نتیجه عملکرد نمایندگان ورزش ایران در نخستین روز رسمی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ را می خوانید:

اولین برد برای پینگ پنگ بازان 

رقابت های تنیس روی میز با دیدارهای تیمی آغاز شد. در این بخش، تیم ملی ایران نخستین دیدار خود را برابر پاکستان برگزار کرد و موفق به شکست 3 بر صفر این تیم شد. نوشاد عالمیان، نیما عالمیان و بنیامین فرجی نمایندگان ایران در این مسابقه بودند.  

پاکستان در اولین دیدار تیمی مغلوب ایران شد 

تیراندازان ایران به فینال ۱۰ متر نرسیدند

در روز نخست مسابقات تیراندازی و در تفنگ ۱۰ متر، شرمینه چهل امیرانی با ۶۲۸ امتیاز در رده هفدهم ایستاد، نجمه خدمتی با ۶۲۶/۸ امتیاز بیست و یکم شد و فاطمه امینی با ۶۲۲/۶ امتیاز در جایگاه سی و چهارم قرار گرفت.بدین ترتیب هیچ یک از نمایندگان ایران به فینال این ماده نرسیدند. در مجموع تیمی،  تیم ایران با ۱۸۷۷/۴ امتیاز در بین ۱۵ تیم در جایگاه هفتم ایستاد.

آغاز به کار رسمی ایران در بازی‌های آسیایی؛ یک مدال از دست رفت

مدال برنز از دست دختر کاتا ایران افتاد 

فاطمه صادقی نماینده کاتا زنان ایران در مسابقات کاراته،  ابتدا مونسیچا ساکولراتاناتارا از تایلند را ۵ بر صفر شکست داد، اما در ادامه با همین نتیجه مقابل گریس لایو، از هنگ‌کنگ مغلوب شد. با راهیابی این کاتارو به فینال بازی‌های آسیایی، فاطمه صادقی به جدول شانس‌مجدد رفت تا برای کسب مدال برنز به مبارزاتش ادامه می دهد اما در این مرحله برابر چین‌هوی شوان از چین تایپه با نتیجه چهار بر یک باخت و از کسب مدال بازماند.

فاطمه صادقی از کسب مدال برنز در کاتا بازماند 

هومر عباسی به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت نرسید 

در جریان مسابقات شنا و در ۱۰۰ متر کرال پشت، هومر عباسی در دسته دوم و خط یک به رقابت پرداخت و زمان ۵۶:۶۲ را به ثبت رساند. با توجه به نتایج مرحله مقدماتی، هومر عباسی با وجود اینکه پنجاه متر ابتدایی را به عنوان یکی از پیشتازان سپری کرد در نهایت موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌ها نشد و با قرار گرفتن در رده پانزدهم مرحله‌ مقدماتی، به کار خود پایان داد. 

آغاز به کار رسمی ایران در بازی های آسیایی؛ یک چراغ سبز روشن شد

هومر عباسی به فینال ۱۰۰ متر کرال پشت نرسید 

دختر رکابزن ایران در تایم تریل سیزدهم شد 

در جریان رقابت های دوچرخه سواری و در تایم‌تریل انفرادی زنان ماندانا دهقان با حریفانش رقابت کرد. مسیر رکاب زدن زنان ۲۴ کیلومتر بود و ماندانا دهقان این مسیر کوهستانی را ۴۱ دقیقه و ۵ ثانیه در رکاب زد و در نهایت در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. 

آغاز به کار رسمی ایران در بازی های آسیایی؛ یک چراغ سبز روشن شد

روشن شدن اولین چراغ سبز کاروان ایران توسط ورزشکار MMA

در چارچوب رقابت های MMA، افشین سلیمی ملی‌پوش وزن منهای ۶۵ کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه خود در بخش مبارزات سنتی با محمد الساما از بحرین دیدار کرد و در هر دو راند با رای قاطع داوران برنده شد. سلیمی با این پیروزی به یک چهارم نهایی رسید و در مبارزه بعد با عادیلوف سانژار از قزاقستان مبارزه خواهد کرد.

محمد قاسمی به فینال مسابقات شنا ۱۰۰ متر آزاد نرسید

محمد قاسمی نماینده شنا ایران در مسابقات ماده ۱۰۰ متر آزاد، در دسته چهارم و خط صفر رقابت کرد و زمان ۵۱ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند. با توجه به نتایج ثبت‌شده در مرحله مقدماتی، قاسمی موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های این ماده نشد و به این ترتیب رقابت او در ۱۰۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی به پایان رسید.

محمد قاسمی نتوانست به فینال ۱۰۰ متر ازاد راه یابد

پایان کار ووشو کار ۲۰ ساله ایران در بخش تالو

در رقابت های ووشو بازی های آسیایی و در بخش تالو، ابوالفضل قره باغی ووشوکار ۲۰ ساله کشورمان در فرم چانگ چوان که نمایندگان ۲۱ کشور حضور داشتنند، صاحب امتیاز ۹،۵۹۳ شد و اینگونه به کار خود خاتمه داد.

در این فرم دو نماینده از ماکائو اول و دوم و نماینده ای از کشور اندونزی سوم شدند.

پایان کار ووشو کار ۲۰ ساله ایران در بخش تالو

پایان کار نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون‌ با جایگاه بیست و یکم

فرید هادی پور نماینده ایران در رشته ترای‌اتلون اولین نماینده ایران در روز نخست بازی های اسیایی بود که در بخش انفرادی به رقابت با حریفانش پرداخت. در رقابت‌های انفرادی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به رقابت پرداخت. ورزشکاران شرکت کننده در این بخش مسیر رقابتی شامل ۷۵۰ متر شنا، حدود ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و ۵ کیلومتر دو را پشت سر گذاشتند و در پایان هادی پور با ثبت زمان ۵۶ دقیقه و ۱۸ ثانیه در جایگاه بیست‌ویکم قرار گرفت.

برچسب ها: بازی های آسیایی ، ورزش ، فوتبال
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