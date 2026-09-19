برنامه عزاداری رحلت حضرت معصومه (س) در حرم مطهر اعلام شد

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار، در تشریح برنامه‌های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها در ایام معصومیه اظهار کرد: برنامه‌های ویژه ایام رحلت بانوی کرامت از دوشنبه ۳۰ شهریورماه آغاز می‌شود و تا جمعه سوم مهرماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش مهر، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها افزود: این برنامه‌ها مجموعه‌ای از مجالس عزاداری، آیین‌های ویژه، محافل قرآنی، برنامه‌های ویژه زائران فارسی‌زبان و اردو، آذری و عرب‌زبان و همچنین آیین خطبه‌خوانی و شمعدان‌گردانی خدام را دربرمی‌گیرد.

وی بیان کرد: در نخستین روز این برنامه‌ها، دوشنبه ۳۰ شهریورماه، مجلس عزاداری رحلت حضرت معصومه (س) پس از نماز عصر در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام‌والمسلمین بندانی نیشابوری سخنرانی و علی حبیب‌زاده مداحی خواهد کرد.

وی گفت: آیین اهتزاز پرچم عزا از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در صحن امام رضا (ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقامیری و مداحی سیدعلی حسینی‌نژاد برگزار می‌شود و همزمان مراسم عزاداری و روایت‌گری شهدا از ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۸ در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمداسماعیل خورشیدی و مداحی علی مالکی‌نژاد در نظر گرفته شده است.

محافل شب رحلت با حضور مداحان

حجت الاسلام حسین‌زاده ادامه داد: مراسم عزاداری اردوزبانان نیز از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در شبستان حضرت زهرا (س) با سخنرانی سید ضیغم رضوی برگزار خواهد شد.

وی گفت: در شب رحلت حضرت معصومه (س)، نخستین مراسم اصلی پس از نماز عشاء در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود که در آن حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی سخنرانی، قاسم مقدمی تلاوت قرآن و میثم مطیعی و سیدرضا نریمانی مداحی خواهند کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: دومین مجلس عزاداری شب رحلت از ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا پناهیان، شعرخوانی سیدمهدی برقعی و مداحی مهدی رسولی، سیدمهدی میرداماد و هادی خادم‌الحسینی برگزار می‌شود.

وی گفت: اجتماع هیئات مذهبی قم و مشهد نیز از ساعت ۲۲ در شبستان حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد و مداحان قم و مشهد در این اجتماع به مرثیه‌سرایی می‌پردازند.

وی ابراز کرد: آخرین برنامه دوشنبه شب، مجلس عزاداری سومین شب رحلت است که از ساعت ۲۳ در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامد کاشانی و مداحی حسین ستوده برگزار می‌شود.

برپایی دسته عزاداری خادمان و زائران

حجت الاسلام حسین‌زاده با اشاره به برنامه‌های روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه بیان کرد: دسته عزاداری خادمان و زائران از ساعت ۸ صبح از میدان میر و بیت‌النور به سمت حرم مطهر حرکت خواهد کرد و آغاز این مراسم در مسجد اهل‌بیت و بیت‌النور خواهد بود.

وی افزود: در این برنامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین مؤمنی سخنرانی و مسعود زمانی مداحی می‌کند و سیدمهدی موسوی، یاسین شیخ‌زاده، حسن حیدرزاده و مسعود زمانی نیز در مسیر دسته عزاداری به مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.

وی افزود: مراسم ایوان آیینه نیز از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ با مداحی حسن شالبافان برگزار می‌شود و پس از آن مجلس عزاداری صبح روز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) از ساعت ۱۰ در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین آقامیری و مداحی سیدمحسن بنی‌فاطمی ادامه خواهد یافت.

حسین زاده گفت: همچنین مراسم عزاداری ظهر رحلت و برنامه سمت خدا پس از نماز عصر در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرهاشم حسینی به عنوان کارشناس در آن حضور دارد و محمدحسین پویانفر، حیدر خمسه و نریمان پناهی مداحی خواهند کرد.

برپایی آیین خطبه‌خوانی و شمعدان‌گردانی خدام

وی ابراز کرد: در ادامه برنامه‌های سه‌شنبه، مجلس عزاداری آذری‌زبانان از ساعت ۱۵ در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین اجاق‌نژاد و مداحی علیرضا اسفندیاری و شبیری زنجانی برگزار خواهد شد.

حسین زاده افزود: مجلس عزاداری شام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) نیز پس از نماز عشاء در شبستان امام خمینی (ره) برپا می‌شود و آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری سخنرانی و محمود کریمی و سیدمحمود علوی مداحی خواهند کرد.

وی بیان کرد: مجلس عزاداری عرب‌زبانان از ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی سید هشام البطاط و مداحی محمد الجنامی برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ نیز آیین خطبه‌خوانی و شمعدان‌گردانی خدام در صحن امام رضا (ع) برگزار خواهد شد که در این مراسم آیت‌الله عابدینی سخنرانی می‌کند و مجید یراق‌بافان اجرای برنامه را بر عهده دارد.

وی بیان کرد: در این آیین، مهدی تقی‌پور به تلاوت قرآن می‌پردازد، حسن شالبافان مداحی می‌کند، عباس حیدرزاده خطبه‌خوان خواهد بود و مجید تال نیز شعرخوانی خواهد داشت.

ادامه مجالس عزاداری تا سوم مهرماه

حسین‌زاده در ادامه به برنامه‌های چهارشنبه اول مهرماه اشاره کرد و گفت: محفل روضه ویژه بانوان از ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی و مداحی عباس حیدرزاده برگزار می‌شود.

وی افزود: مجلس عزاداری ظهر نیز پس از نماز عصر در شبستان امام خمینی (ره) با مداحی سیدعلی حسینی‌نژاد برپا خواهد شد و مراسم عزاداری شب پس از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام ماندگاری و مداحی سیدمهدی میرداماد برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: مجلس عزاداری عرب‌زبانان نیز ساعت ۲۱ در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی شیخ عبدالله الکعبی و مداحی محمد الجنامی برگزار خواهد شد.

حسین زاده افزود: برنامه‌های پنج‌شنبه دوم مهرماه با برگزاری محفل روضه ویژه بانوان از ساعت ۸ صبح در شبستان امام خمینی (ره) آغاز می‌شود و حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی سخنران و عباس حیدرزاده مداح این مراسم خواهد بود.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اضافه کرد:کرسی تلاوت فاطمی نیز پیش از مغرب در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و مجلس عزاداری شب پس از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاتهرانی و مداحی عباس حیدرزاده در همین شبستان ادامه خواهد داشت.

حسین‌زاده اظهار کرد: برنامه‌های ویژه ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) در روز جمعه سوم مهرماه نیز ادامه خواهد داشت و برنامه نیایش به وقت حاج قاسم با عنوان کمیل نیمه‌شب از ساعت ۲۰ تا ۲۰:۳۰ در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی سخنرانی و سیدعلی حسینی‌نژاد مداحی خواهد کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ادامه داد: مراسم دعای ندبه نیز از ساعت ۵:۳۰ تا ۷ صبح در شبستان امام خمینی (ره) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی و مداحی مهدی سلحشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این مراسم به صورت زنده از شبکه یک سیما و شبکه قم پخش می‌شود و به این ترتیب برنامه‌های اعلام‌شده حرم مطهر در ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها تا سوم مهرماه ادامه خواهد داشت.