منابع یمنی از تجاوزات توپخانه‌ای ارتش سعودی به مناطق روستایی یمن خبر دادند.

جوان آنلاین: شبکه المسیره گزارش داد که ارتش رژیم سعودی، طی ۲۴ ساعت گذشته، ده‌ها گلوله توپ به سمت مناطق روستایی یمن در بخش رازح واقع در استان صعده شلیک کرده است.

به گزارش تسنیم، این رسانه افزود که این تجاوزات وحشیانه به زخمی شدن شماری از شهروندان یمنی منجر شده است.

المسیره ادامه داد که این حملات همچنین خسارت‌هایی به اموال مردم و مزارع آنها وارد کرده است.

شبکه المسیره پیش از این، از حملات توپخانه‌ای سعودی به منطقه غورالمشوات در استان صعده یمن خبر داد و افزود در این حمله خسارت‌هایی به مزارع مردم وارد شده است.