«باراک اوباما» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در گفت‌وگویی، اقدام ترامپ مبنی بر ممنوع کردن ورود ۳ رسانه به کاخ سفید را به باد انتقاد گرفت.

جوان آنلاین: اوباما در این گفت‌و‌گو بیان کرد: «تصور کنید اگر من هرکدام از این کار‌ها را انجام داده بودم... تصور کنید اگر در کاخ سفید اعتبارنامه فاکس نیوز را از آنها می‌گرفتم.»

به گزارش ایسنا، وی افزود: «تصور کنید اگر به موسسات حقوقی که نماینده طرف‌هایی بودند که از سیاست‌های دولت من ناراضی بودند می‌گفتم اجازه ورود به ساختمان‌های دولتی را ندارند. می‌گفتیم به خاطر مخالفت با توافق هسته‌ای ایران، از نظر اقتصادی مجازات‌تان می‌کنیم. دانشجویانی را که علیه سیاست‌های من اعتراض می‌کردند، اخراج می‌کردیم.»

اوباما عنوان داشت: «باورکردنی نیست که همان گروه‌هایی که اکنون سکوت کرده‌اند، اگر من یا شمار زیادی از روسای جمهور پیشین چنین رفتاری می‌کردیم، آن را تحمل نمی‌کردند.»

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا تاکید کرد: «و من این حرف را از موضع حزبی نمی‌زنم... این موضوع به چیزی ارزشمندتر مربوط می‌شود؛ اینکه ما چه کسانی هستیم و از چه چیز‌هایی دفاع می‌کنیم.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه گفت که شبکه‌های‌ام‌اس ناو و سی‌ان‌ان و همچنین پالتیکو را به دلیل نحوه پوشش اخبار مربوط به او، از ورود به کاخ سفید منع می‌کند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «با افتخار اعلام می‌کنم که از همین لحظه، شبکه‌های خبری جعلی سی‌ان‌ان، شبکه‌ام‌ناو (که اخیرا به دلیل کمبود بیننده و اعتبار، نام خود را از‌ام‌س‌ان‌بی‌سی تغییر داده است!) و پالتیکو... را از کاخ سفید در واکنش به «گزارش‌های» جعلی آنها منع می‌کنم!»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه نوشت: «رسانه‌ها نباید بتوانند هنگام پوشش اخبار مربوط به رئیس‌جمهور ایالات متحده، دولت ترامپ یا ایالات متحده آمریکا، دائما داستان‌پردازی و دروغ‌پراکنی کنند. رسانه‌های خبری جعلی دیگری هم در راه خواهند بود.»