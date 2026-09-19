جزئیات مرگ مرموز کماندوی صهیونیست در کلمبیا

جوان آنلاین: رسانههای عربی زبان خبر دادند که این نظامی ۲۳ ساله اسرائیلی بر اثر سقوط پاراگلایدر کشته شده است در حالی که مربی او مجروح شده است.
به گزارش تسنیم، رسانههای رژیم صهیونیستی حاضر به افشای اطلاعات زیادی در این رابطه نشده و فقط طبق یک متن دیکته شده اعلام کردند: یک نظامی ۲۳ ساله اسرائیلی، روز (پنجشنبه گذشته) در یک حادثه چتربازی در منطقه مدجین کلمبیا جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشها، این نظامی اسرائیلی سوار بر یک پاراگلایدر دو نفره بود و یک مربی محلی او را در این پرواز همراهی میکرد که در یک منطقه صعب العبور جنگلی سقوط کرده و فورا کشته شد در حالی که مربی همراه او مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
مقامات محلی تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردهاند و از جمله احتمالاتی که در حال بررسی است، تاثیر شرایط آبوهوایی است. شاهدان عینی از ثبت بادهای شدید در منطقه پیش از وقوع حادثه خبر دادند.
گفته میشود سفارت اسرائیل در کلمبیا در تکاپو است تا جسد این نظامی را به (فلسطین اشغالی) بازگرداند.
رسانههای صهیونیست اطلاعات بیشتری در مورد هویت این نظامی صهیونیست منتشر نکردند.