رسانه عبری: تلفات آمریکا در جنگ با ایران بیشتر از آمار اعلامی است

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری واللا در گزارشی با اشاره به اخبار رسانهها در مورد مغایرت آمار واقعی تلفات ارتش آمریکا در جنگ با ایران با اطلاعات رسمی منتشر شده اعلام کرد: این گزارش در حالی منتشر میشود که جنگ به یک بار سیاسی روزافزون برای دونالد ترامپ، رئیسجمهور (دولت تروریستی) آمریکا و حزب جمهوریخواه پیش از انتخابات میاندورهای در نوامبر تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس نظرسنجی رویترز در سپتامبر، تنها ۲۸ درصد از آمریکاییها از سیاست ترامپ در قبال ایران حمایت میکنند، در حالی که ۶۲ درصد با آن مخالفند.
در این گزارش تحلیلی آمده است: بر اساس اطلاعاتی که روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده است تمام کشتههای ارتش آمریکا در جنگ با ایران گزارش نشده (و ادعا شده است که) مستقیماً با عملیات نظامی علیه ایران مرتبط نیستند، اما همگی مربوط به نظامیانی هستند که در طول درگیری در خاورمیانه خدمت کردهاند. علاوه بر این، سه پیمانکار آمریکایی که از زمان آغاز عملیات نظامی در منطقه مستقر بودند، کشته شدهاند.
هویت افرادی که نامشان در پایگاه داده نیست، و همچنین تاریخ، مکان و شرایط مرگ آنها همچنان نامشخص است.
منابع مطلع از دادهها، از عدم انعکاس تلفات اضافی در سیستم عمومی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) ابراز نارضایتی کردند.
وزارت جنگ آمریکا از پاسخ به پرسشهای روزنامه واشنگتن پست درباره تناقض میان دادهها خودداری کرد.
تا روز جمعه، پایگاه داده اداره امور دفاعی آمریکا (DCAS) که سیستم رسمی ثبت تعداد نظامیان آمریکایی کشته یا زخمیشده در جنگهاست، ۱۸ مورد مرگ را از زمان آغاز نزاع به ثبت رسانده است.
از این میان، ۱۴ کشته در ذیل عملیات "خشم حماسی" (نامی که دولت ترامپ بر جنگ تروریستی علیه ایران نهاده) دستهبندی شدهاند.
چهار نفر دیگر نیز در رده "فعالیتهای خارجی" ثبت شدهاند؛ این ثبت پس از آتشبس میان واشنگتن و تهران در ژوئیه رخ داد که بعداً فروپاشید و به تجدید حملات انجامید.
نام دو مورد کشته دیگر که پنتاگون گزارش کرده بود، در این پایگاه داده درج نشده است. گروهبان یکم دیوین سابل در ۳۱ مه در یک حادثه تمرینی در اربیل عراق هنگام مشارکت در کمپین علیه داعش کشته شد.
سرگرد سوربی دیویز نیز در ۶ مارس بر اثر عارضه ناگهانی سلامتی در کویت درگذشت و هنوز مشخص نیست که آیا مرگ او با حمله ایران مرتبط بوده است یا خیر؟
به نوشته این رسانه عبری زبان: خلاءهای موجود در ثبت دادهها صرفاً به مسئله شفافیت عمومی محدود نمیشود. پس از مرگ یک فرد نظامی، ارتش آمریکا تحقیقاتی را برای تعیین اینکه آیا او هنگام انجام وظیفه کشته شده است یا خیر؟ انجام میدهد؛ نتایج این بررسی میتواند بر حقوق و مزایایی که خانواده او استحقاق دریافتش را دارند تأثیر بگذارد.
بر اساس پایگاه داده رسمی، بیش از ۸۲۰ نظامی آمریکایی از زمان آغاز جنگ در نبردها زخمی شدهاند.
بسیاری از آنها به دلیل حملات متقابل ایران به پایگاههای آمریکا در سراسر خاورمیانه، دچار آسیبهای مغزی ناشی از تروما (توصیف معمول ارتش تروریستی آمریکا برای نظامیان صهیونیست که به هلاکت رسیده یا به شدت مجروح شدهاند به کار میرود) شدهاند.
این جنگ همچنین خسارات اقتصادی و نظامی سنگینی به جا گذاشته است. بر اساس سندی که روزنامه واشنگتنپست به آن دست یافته، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برآورد کرده که هزینه نبردها تا اوایل سپتامبر به حدود ۴۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ شامل تقریباً ۲۸ میلیارد دلار تسلیحات استفادهشده در طول این کمپین است، اما خسارات واردشده به پایگاههای آمریکا در سراسر خلیج فارس را شامل نمیشود.
در ادامه گزارش واللا هم تاکید شده است: مقامات ارشد نظامی آمریکا ماه گذشته به بیت هگست، وزیر جنگ هشدار دادند که ادامه فعالیتهای نظامی گسترده علیه ایران پایدار نیست و میتواند به توانایی ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات در سایر جبههها آسیب بزند. در عین حال، این نبردها سبب کاهش ذخایر تسلیحات دقیق، ضربه به پایگاههای آمریکا و شوک به بازارهای انرژی پس از بستن تنگه هرمز توسط تهران شده است.
این رسانه در ادامه اعتراف میکند: این هفته هفت نماینده جمهوریخواه به دموکراتها پیوستند تا قطعنامهای نمادین را با هدف پایان دادن به جنگ به تصویب برسانند. در همین حال، ۱۲ عضو دموکرات مجلس نمایندگان که همگی از کهنهسربازان هستند، اعلام کردند طرحی را ارائه خواهند داد که پنتاگون را از دستکاری دادههای تلفات انسانی منع میکند.
حتی توماس مسی، نماینده جمهوریخواه، تلاش کرد استیضاح و برکناری هگست را به رای بگذارد و اعلام کرد که وزیر جنگ با آغاز نبرد بدون مجوز کنگره، قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ را نقض کرده است.