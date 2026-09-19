جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه امروز عملیات انفجاری گسترده‌ای را در شرق شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه انجام داد.

به گزارش ایسنا، همزمان، توپخانه رژیم صهیونیستی به گلوله‌باران مستمر مناطق شرقی شهر غزه ادامه داد.

رسانه‌های عبری نیز از پرواز گسترده بالگرد‌های نظامی رژیم صهیونیستی بر فراز مناطق غربی نوار غزه خبر دادند.

در ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، امروز شنبه ۶ فلسطینی از جمله یک کودک در حملات و تیراندازی‌های نظامیان اشغالگر در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۳۹۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۸۰۱ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۱ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از آغاز حملات تاکنون به ۷۳ هزار و ۹۱۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۱۴ نفر رسیده است.