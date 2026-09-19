جوان آنلاین: شلومو شامیر در مقالهای که در روزنامه معاریو منتشر شد، اعتراف کرد که براساس نظرسنجی انجام شده بین یهودیان آمریکا اکثریت آنها اعلام کردهاند از طرح کاهش و حتی لغو کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل حمایت میکنند.
به گزارش تسنیم، به گفته این تحلیلگر اسرائیلی اکثر یهودیان ایالات متحده معتقدند که اقدامات و رفتارهایی اسرائیل به ویژه بعد از ۷ اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) سبب شد تا نفرت از اسرائیل در جهان به نقطه اوج خود برسد.
بر اساس نظرسنجی جدیدی که توسط گروه میلمن (Mellman Group) به سفارش موسسه رای دهندگان یهود (Jewish Electorate Institute) انجام شده است، با وجود آنکه یهودیان آمریکا همچنان از (رژیم) اسرائیل حمایت میکنند، اما به شدت نگران سقوط شدید محبوبیت اسرائیل به دلیل رسانهای شدن جنایات این رژیم در غزه و نقاط دیگر هستند، گرچه در حال حاضر نتانیاهو را عامل این این اقدام معرفی میکنند و اکثر آنها نگران هستند که اقدامات نتانیاهو سبب افزایش حس ضداسرائیلی شده باشد.
در ادامه این مقاله آمده است: اگرچه این مسئله در میان دموکراتها رایجتر است، اما یکسوم از یهودیان جمهوریخواه نیز ابراز نگرانی شدیدی در این رابطه کردهاند. همچنین این نظرسنجی نشاندهنده شکافها و اختلافات بر سر بسیاری از مسائل جنجالی اخیر است.
برای نمونه، اکثریت دموکراتها موافق کاهش کمکها به اسرائیل هستند، در حالی که اکثریت مستقلها و جمهوریخواهان با آن مخالفت میکنند.
همچنین شکافی درباره تحرکات اخیر طرفدار اسرائیل در انتخابات مقدماتی وجود دارد؛ به طوری که بیش از یکسوم یهودیان احساس میکنند حمایت اسرائیل از آنها اوضاع را بدتر کرده است.
نویسنده در بخش دیگری از نوشتار خود نتیجه گیری میکند: همانطور که ذکر شد، اکثریت یهودیان (۵۲ درصد) موافق کاهش یا لغو کمکها به اسرائیل هستند؛ به طوری که ۱۷ درصد از آنها موافق "لغو تمام کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل به مبلغ ۳.۳ میلیارد دلار" هستند، در حالی که ۳۶ درصد کاهش کمکها را به لغو کامل آن ترجیح میدهند.
اختلافات قابل توجهی بر اساس حزبی وجود دارد؛ به طوری که تقریباً دو سوم دموکراتها (۶۳ درصد) خواستار کاهش یا لغو کمکها هستند.
در این بین تقریباً نیمی از یهودیان آمریکایی نگران رویکرد جهانی ضد اسرائیلی هستند و در این رابطه و گفتمان ضدسامی (ضد اسرائیلی یا منتقد اسرائیلی که با این واژه توصیف میشود) در حزب جمهوریخواه (۴۸ درصد از آنها ابراز نگرانی شدید میکنند) و حزب دموکرات (۴۴ درصد) هستند.
در میان طرفداران دو حزب، حدود سه نفر از هر ۱۰ نفر ابراز نگرانی شدید از گفتمان ضدسامی (ضد اسرائیلی) در داخل حزب خود میکنند ـ ۲۹ درصد از جمهوریخواهان چنین نگرانی از حزب جمهوریخواه دارند و ۳۴ درصد از دموکراتها نسبت به حزب خود.
اکثریتی از یهودیان، که میزان آنها به ۵۶ درصد میرسد، ابراز نگرانی شدید کردهاند که "اقدامات اسرائیل در دوران نتانیاهو سبب افزایش رفتارهای ضدسامی و حس ضداسرائیلی در ایالات متحده شده است.