کد خبر: 1380372
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
سیاست » اخبار کلی

جاسوسی که گرای مراکز حساس را به موساد می‌داد اعدام شد

1 پرونده فردی که با انگیزه مالی مسیر ارتباط با سرویس جاسوسی موساد را باز کرد و اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده مراکز نظامی، کارکنان و اهداف مورد نیاز این سرویس را در اختیار آن قرار داد، با اجرای حکم اعدام به پایان رسید

جوان آنلاین: پرونده فردی که با انگیزه مالی مسیر ارتباط با سرویس جاسوسی موساد را باز کرد و اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده مراکز نظامی، کارکنان و اهداف مورد نیاز این سرویس را در اختیار آن قرار داد، با اجرای حکم اعدام به پایان رسید؛ فرجامی که در این پرونده، نقطه پایان همکاری اطلاعاتی با دشمن و خیانت به امنیت کشور بود. او پس از برقراری ارتباط با افسر موساد، آموزش‌های ارتباطی و حفاظتی دریافت کرد، اطلاعات را در قالب گزارش‌های رمزگذاری‌شده ارسال کرد و در قبال این همکاری مبالغی را نیز دریافت کرد؛ اطلاعاتی که بنا بر مفاد پرونده، می‌توانست در تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن برای هدف قرار دادن مواضع و افراد نظامی مورد استفاده قرار گیرد. با کشف تجهیزات و اسناد محرمانه و بررسی ارتباطات وی، پرونده‌ای قضایی تشکیل شد که پس از رسیدگی قانونی، صدور حکم اعدام و تأیید آن در دیوان عالی کشور، به اجرای حکم انجامید؛ روایتی که در نهایت نشان می‌دهد همکاری با سرویس‌های جاسوسی دشمن و انتقال اطلاعات حساس کشور، برای عامل آن فرجامی جز مجازات مقرر قانونی در پی نخواهد داشت.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در جریان جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، دشمن صهیونی- امریکایی برخی از سایت‌های نظامی حساس کشور را هدف قرار داد که مشخص شد برخی از این اهداف با همکاری عده معدودی از مزدوران و خائنان به کشور مورد اصابت قرار گرفته‌اند. حسین پدران از جمله خائنان به کشور بود که تلاش کرده بود با ارسال اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده به سرویس‌های جاسوسی امریکا و اسرائیل، در راستای اهداف دشمن عمل و در این مسیر بنا به اعتراف خودش به منفعت مالی دست پیدا کند.

نحوه ارتباط‌گیری با سرویس‌های جاسوسی

پدران در اقاریر خود درباره نحوه ارتباط‌گیری با سرویس‌های جاسوسی گفته است که با انگیزه مالی، با ارسال پیام به سایت CIA خود را فردی دارای دسترسی و ارتباط با ارگان‌های نظامی معرفی و تمایل خود را برای همکاری اعلام کرده است که پاسخی دریافت نمی‌کند.

نامبرده در اقدامی مشابه اقدام به ارسال پیام برای سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) می‌کند و تمایل و درخواست خود را جهت ارتباط‌گیری با آن سرویس اعلام کرده است که پس از مدتی پاسخ دریافت کرده است. بعد از حدود ۱۰ تا ۱۵ روز، افسر موساد با شماره‌ای از هلند در واتس‌اپ به وی پیام داده و خود را «بن» معرفی کرده و از وی کارت ملی خواسته و به او گفته در زمانی که مشخص کرده آنلاین باشد. پس از تأیید مشخصات پدران از سوی افسران موساد، نامبرده درخواست‌های سرویس را در بستر فضای مجازی و در قالب گزارش‌هایی برای آنها ارسال می‌کند. پس از مدتی نیز با دریافت آموزش ارتباطات رمزنگاری‌شده، اطلاعات را به صورت فایل‌های متنی رمزشده از طریق ایمیل ارسال می‌کرده است.

آموزش‌های ارتباطی و حفاظتی به عامل موساد

از جمله درخواست‌های سرویس، استفاده محکوم‌علیه از شماره تلفن سفید با هویت غیر و اعلام شماره به افسر بوده است. پدران دارای تعداد زیادی سیم‌کارت و شماره تلفن همراه بوده که در بازه‌های مختلف از آنها استفاده کرده و هیچ‌یک به نام خودش نبوده است. همچنین به حسین پدران کلیه آموزش‌های لازم جهت ارسال گزارش، از جمله گزارش‌نویسی، ارسال علامت سلامت و رمزگذاری فایل داده شده بود. براساس مفاد پرونده، گزارش‌های حسین پدران به سرویس جاسوسی موساد شامل ارسال اطلاعات در خصوص اماکن نظامی، کارکنان و اطلاعات شخصی و هویتی آنها بوده است. نیازمندی سرویس از جزئیات افراد مورد تحقیق شامل موقعیت کاری، زندگی، راه‌های ارتباطی، علایق و سرگرمی‌ها، شماره تلفن همسر و جمع‌آوری از ضوابط داخلی محل کار بوده است. پس از دستگیری محکوم‌علیه و انجام بررسی‌های فنی و رمزگشایی پیام‌های رد و بدل‌شده میان پدران و افسران موساد مشخص شد که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برخی از اماکن مورد اصابت قرار گرفته و تعدادی از کارکنان آنها به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند و اطلاعات ارسالی سوژه می‌توانسته تکمیل‌کننده پازل دشمن صهیونیستی برای هرگونه اقدام علیه مواضع و افراد باشد.

کشف اطلاعات خیلی محرمانه و تجهیزات جاسوسی

در جریان بررسی منزل محکوم‌علیه، دفترچه‌ای حاوی اطلاعات آموزشی مربوط به موضوعات موشکی کشف شد که طبقه‌بندی آن «خیلی محرمانه» و حاوی اطلاعاتی بوده است که همچنان قابلیت بهره‌برداری دارد. تعدادی مموری نیز از حسین پدران کشف شد که همگی رمزنگاری شده بودند. همچنین یک ریموت از طرف سرویس جاسوسی موساد در اختیار محکوم قرار گرفته بود که دارای قابلیت عکس‌برداری و فیلم‌برداری مخفی بود. در یکی از مواردی که قرار بود پدران مبلغی برای خیانت خود دریافت کند، یک دستگاه ریموت با قابلیت تصویربرداری و عکسبرداری در اختیار او قرار داده می‌شود. پدران در اعترافات خود درباره این موضوع گفته است: «قصد داشتند که یک ریموت به من بدهند که از یکسری پایگاه‌ها و مستندات عکسبرداری کنم. منظورم از ریموت، ریموتی مثل دزدگیر ماشین بود که قابلیت فیلم‌برداری و عکسبرداری باشد. قصدشان را بیان نکرده بودند که مثلاً با این ریموت چه کنم، گفته بودند پیشت باشد تا بعداً بگوییم چه کنی، بیشترین جذابیت برایشان نقاط شلیک موشک بود.» در بررسی گوشی همراه حسین پدران، ۱۰ آدرس ایمیل و ۱۲ شبکه اجتماعی فعال نیز شناسایی شد که از طریق آنها اقدام به ارسال اطلاعات به رابط خود در سرویس جاسوسی موساد می‌کرد. نامبرده علاوه بر دریافت پشتیبانی مالی، تجهیزات فنی برای جمع‌آوری اطلاعات نیز دریافت کرده است.

آموزش‌های موساد به عامل جاسوسی

طبق اعترافات حسین پدران، افسر سرویس جاسوسی موساد از وی خواسته تغییر رفتار نداشته باشد و به شکل قبل از ارتباط با سرویس رفتار کند. افسر سرویس از پدران خواسته بود که برای هر محور نیازمندی که می‌بایست از فرد یا مجموعه خاصی جمع‌آوری شود، داستان پوششی تهیه کند و آن را برای اعلام نظر تخصصی به وی اعلام کند. ارائه آموزش‌های حفاظتی مانند پاک کردن پیام‌های دریافتی از تلفن همراه و ادامه ارتباط از طریق کافی‌نت نیز از دیگر آموزش‌های ارائه‌شده به محکوم بوده است. افسر در راستای آموزش عامل خود درباره طراحی داستان پوششی و جزئیات آن با وی صحبت و به او تأکید کرده است برای اجرای بدون نقص داستان پوششی، اطلاعات مربوط به داستان پوششی واقعی بوده و عامل به آن اشراف داشته باشد. حسین پدران در اعترافات خود گفته که چند مرتبه مبالغی به صورت یورو از سرویس موساد دریافت کرده است. افسر موساد نسبت به ارسال قرارداد در زمینه مالی با حسین پدران اقدام می‌کند که در آن به حقوق ماهیانه، سالیانه و پرداخت هزینه‌ها و پاداش اشاره دارد. پدران در رابطه با نحوه دریافت پول از سرویس موساد گفته است که دو نوبت در تهران و در محلی که لوکیشن داده بودند، رفته است که نزدیک یک پل و پشت گاردریل جعبه‌ای آهن‌ربایی گذاشته بودند که داخل آن پول بوده است. نوبت سوم در تهران و در سرویس بهداشتی یک کافی‌شاپ و نوبت چهارم در اصفهان دریافت کرده است.

حسین پدران قبل از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور برای مدتی ارتباط خود با سرویس را قطع کرده بود، اما به محض آغاز حمله دشمن مجدداً تلاش می‌کند از بستر تلگرام با سرویس موساد ارتباط بگیرد که با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی دستگیر می‌شود.

صدور کیفرخواست و رسیدگی قضایی

با توجه به تجهیزات کشف‌شده از حسین پدران و اعترافات وی، کیفرخواست پرونده به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی، شروع به همکاری اطلاعاتی با دولت متخاصم امریکا از طریق ارائه درخواست همکاری و اعلام تمایل به سرویس جاسوسی دولت امریکا و چند عنوان اتهامی دیگر صادر می‌شود. پرونده حسین پدران با رعایت موازین قانونی و با حضور وکیل وی مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از رسیدگی مفصل و اعلام نظر پزشکی قانونی مبنی بر اینکه متهم دچار اختلالی که موجب فقدان قوه تمییز و اراده شود، نبوده است، دادگاه به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرد. در رأی صادره آمده است: «آسیب‌های وارده از سوی متهم به کشور، ناشی از جاسوسی و ارائه اطلاعات به سرویس‌های دشمن، چنان گسترده و اسف‌بار بوده که منجر به شهادت و جانبازی تعدادی از رزمندگان شده است.» در ادامه رأی آمده است: «با توجه به محتوای پرونده و گزارش ضابط دادگستری و تحقیقات معمول در مرجع قضایی و نیز نزد ضابط پرونده، مداقه و ارزیابی نسبت به ادله دیجیتال به‌دست‌آمده از متهم و تصاویر مربوط به آن نیز در پرونده منعکس شده و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و در جلسه دادرسی و قبول اتهام‌ها و نیز نزد ضابط، روشن شد نامبرده به طرق منعکس در پرونده مبادرت به ارائه اطلاعات حساس، طبقه‌بندی‌شده، سری و محرمانه نظامی به سرویس جاسوسی موساد و متعاقباً کسب عواید و منافع مالی کرده است.» حسین پدران در نهایت به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد. پس از رد فرجام‌خواهی وکیل متهم و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، حکم اعدام حسین پدران که با همکاری با دشمن صهیونیستی به کشور و مردم خیانت کرده بود، اجرا شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جاسوس ، اعدام ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

بخشش عروس پس از ۷ سال

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

یک قدمی مدال آسیایی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار