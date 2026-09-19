مردی که متهم است در جریان درگیری بر سر بدهی ۷ میلیارد تومانی، وکیل دادگستری را با خودرو زیر گرفته و به کام مرگ کشانده است، پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه خواهد شد

جوان آنلاین: پرونده قتل یکی از وکلای دادگستری تهران از سیزدهم تیرماه سال گذشته و به دنبال گزارش یک تصادف خونین در خیابان سیمون بولیوار تهران آغاز شد؛ حادثه‌ای که ابتدا یک تصادف رانندگی به نظر می‌رسید، اما با مرگ یکی از مصدومان، مسیر تحقیقات به پرونده‌ای جنایی تغییر کرد. آن روز مأموران پلیس تهران در جریان تصادف شدیدی در خیابان سیمون بولیوار قرار گرفتند. با حضور مأموران در محل مشخص شد زن و مرد جوانی در این حادثه مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته‌اند، اما راننده خودرو از محل گریخته است. شاهدان به مأموران گفتند لحظاتی پیش از حادثه صدای ترمز و برخورد شدید خودرو را شنیده و پس از خروج از خانه‌هایشان با صحنه‌ای خونین مواجه شده‌اند. زن و مرد جوان روی زمین افتاده و به‌شدت آسیب دیده بودند.

مرگ وکیل، مسیر پرونده را تغییر داد

مصدومان به بیمارستان منتقل شدند، اما یک روز بعد پزشکان اعلام کردند مرد جوان که از وکلای دادگستری بود به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است. با اعلام مرگ وی، موضوع از یک حادثه رانندگی به پرونده‌ای جنایی تبدیل شد و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران به دستور قاضی سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

اختلاف بر سر ۷ میلیارد تومان

همسر مقتول پس از بهبودی درباره آنچه روز حادثه رخ داده بود به مأموران گفت شوهرش مدتی قبل با مردی به نام فرزین که کارگاه تولید مبل داشت آشنا شده بود. به گفته این زن، مقتول پس از خرید مبل از این فرد، تعدادی سفارش نیز برای دوستان و همکارانش به او داده و پس از تنظیم قرارداد، مبلغ ۷‌میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخت کرده بود، اما پس از آن، متهم ناپدید شده و سفارش‌ها نیز تحویل نشده بود. همسر مقتول مدعی شد پس از شکایت و پیگیری برای پیدا کردن فرزین، روز حادثه او را مقابل خانه‌اش دیده‌اند و برای جلوگیری از فرار وی، مقابل خودرو قرار گرفته‌اند؛ اما راننده با حرکت خودرو به جلو و عقب، آنها را زیر گرفته و پس از آن از محل گریخته است.

۲۲ روز تعقیب برای دستگیری متهم

پس از حادثه، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننده آغاز شد و مأموران دریافتند وی خانه‌اش را ترک کرده و به مکان نامعلومی گریخته است. جست‌و‌جو‌ها ادامه داشت تا اینکه ۲۲ روز پس از حادثه، مأموران متهم را هنگام خروج از خانه مادرش شناسایی و بازداشت کردند.

متهم: ورشکسته شدم

متهم گفت کارگاه تولید مبل و صندلی داشته و پس از افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی، کارگاهش با شکست مواجه شده است. او مدعی شد از چند نفر از جمله مقتول پول گرفته، اما به دلیل مشکلات مالی نتوانسته سفارش‌ها را تحویل دهد و در نهایت بدهی‌های زیادی بالا آورده‌است. وی گفت: «۷ میلیارد تومان برای سفارش تعدادی مبل و صندلی گرفته بودم، اما شرایط اقتصادی خراب شد، قیمت دلار بالا رفت، کارگاه زمین خورد و من هم بدهکار شدم.» متهم درباره فشار طلبکاران نیز مدعی شد که طلبکاران برای دریافت پولشان مرتب به خانه او مراجعه می‌کردند و تماس‌ها و تهدید‌ها باعث شده بود احساس کند دیگر راهی جز فرار ندارد.

روز حادثه

متهم درباره روز حادثه گفت قصد داشته برای حل مشکلات مالی خود با یک وکیل مشورت کند و به همراه همسر و مادرزنش از خانه خارج شده بود که متوجه حضور مقتول و همسرش مقابل خانه شد. او مدعی شد همسرش پشت فرمان خودرو بوده و زمانی که قصد عبور از میان آنها را داشته، حادثه رخ داده‌است.

متهم گفت: «همسرم گفت متوجه نشده وکیل پشت ماشین قرار دارد و اگر می‌دانست، دنده عقب نمی‌گرفت.»

او در پاسخ به این پرسش که همسر مقتول او را راننده خودرو معرفی کرده‌است، گفت خودش در این باره دچار سردرگمی است، اما تأکید کرد که نه او و نه همسرش قصد قتل نداشته‌اند. متهم در پایان مدعی شد هنگام دستگیری تازه متوجه شده است که وکیل دادگستری در جریان آن حادثه جان خود را از دست داده‌است. با این حال، پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس پرونده با توجه به محتویات پرونده، متهم را در قتل عمد مجرم شناخت و کیفرخواست علیه او صادر شد. پرونده اکنون برای رسیدگی به اتهام قتل عمد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده‌است.