استقرار بانوان پلیس راهور مقابل مدارس دخترانه

با نزدیک‌شدن به آغاز سال تحصیلی و بازگشت میلیون‌ها دانش‌آموز به مدارس، تهران خود را برای یکی از پرترددترین مقاطع سال آماده می‌کند؛ دوره‌ای که افزایش سفر‌های آموزشی، تردد خودرو‌های شخصی، فعالیت سرویس مدارس و تغییر الگوی رفت‌وآمد شهروندان می‌تواند بار ترافیکی پایتخت را افزایش دهد

جوان آنلاین: با نزدیک‌شدن به آغاز سال تحصیلی و بازگشت میلیون‌ها دانش‌آموز به مدارس، تهران خود را برای یکی از پرترددترین مقاطع سال آماده می‌کند؛ دوره‌ای که افزایش سفر‌های آموزشی، تردد خودرو‌های شخصی، فعالیت سرویس مدارس و تغییر الگوی رفت‌وآمد شهروندان می‌تواند بار ترافیکی پایتخت را افزایش دهد. در همین راستا، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از آماده‌باش صددرصدی پلیس از ۳۱ شهریور تا ۱۵ مهر خبر داد و اعلام کرد ۸۷ گلوگاه اصلی ترافیکی شهر از ساعت ۵:۴۵ صبح تحت پوشش نیرو‌های پلیس قرار می‌گیرد. از دیگر برنامه‌های پلیس راهور تهران بزرگ در آستانه بازگشایی مدارس، حضور نیرو‌های پلیس زن در مقابل مدارس دخترانه است. به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، این اقدام با هدف مدیریت بهتر تردد و ارتقای ایمنی دانش‌آموزان، به‌ویژه در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس، برای نخستین‌بار در مقابل مدارس ابتدایی دخترانه اجرا خواهد شد.

سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور در نشست خبری روز گذشته با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت روز‌های ابتدایی مهرماه اظهار کرد که پلیس راهور تهران بزرگ از هفته گذشته در آمادگی ۷۵ درصدی قرار داشته و از ۳۱ شهریورماه با آمادگی صد‌درصدی وارد مرحله اجرای طرح ترافیکی مهرماه می‌شود. به گفته وی، نیرو‌های پلیس در مقابل ۲۶۰ مدرسه مهم و واقع در حاشیه معابر اصلی و همچنین ۳۵۰ مدرسه نیازمند مراقبت ویژه مستقر خواهند شد. علاوه بر این، ۸۷ گلوگاه ترافیکی شناسایی شده که نیرو‌های پلیس از ساعت ۵:۴۵ صبح در آنها حضور خواهند داشت تا تداخل جریان‌های ترافیکی و گره‌های ایجادشده را مدیریت کنند.

مهرماه و افزایش ۳۰ درصدی تراکم ترافیک

موسوی‌پور با اشاره به افزایش محسوس تردد‌ها در مهرماه گفت حدود ۳۰ درصد به حجم تراکم ترافیک نسبت به شرایط عادی افزوده می‌شود و حدود ۱۰ درصد سفر‌های نیمه دوم سال را نیز سفر‌های آموزشی تشکیل می‌دهد. آغاز فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها، کوتاه‌تر شدن زمان روز و فشردگی سفر‌ها از جمله عواملی است که به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بر وضعیت ترافیکی پایتخت اثر می‌گذارد. در نیمه دوم سال همچنین سفر‌های بین‌شهری و تردد ناوگان باربری افزایش پیدا می‌کند و مجموع این عوامل می‌تواند بر ظرفیت معابر اثرگذار باشد. تجربه سال گذشته، البته تصویری متفاوت از افزایش ترافیک ارائه کرده‌است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش ۴‌درصدی ترافیک پایتخت در مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و نقش اطلاع‌رسانی و مشارکت شهروندان را در این زمینه مهم دانست.

تأکید پلیس بر سرویس مدارس

یکی از محور‌های مهم نشست، موضوع سرویس مدارس بود؛ موضوعی که هر سال همزمان با بازگشایی مدارس به یکی از مسائل مهم ترافیکی تهران تبدیل می‌شود. موسوی‌پور بر اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی سرویس مدارس تأکید کرد و گفت اگر این آیین‌نامه به درستی اجرا شود، سرویس‌های مدارس در هفته نخست مهرماه دارای برچسب باشند و ثبت‌نام‌ها نیز به شکل صحیح در سامانه مربوط انجام شود، بخشی از مشکلات ترافیکی ابتدای مهرماه کاهش خواهد یافت. وی از والدین نیز خواست هنگام رساندن فرزندان خود به مدرسه از توقف‌های طولانی‌مدت خودداری کنند. به گفته او، برخی مدارس به دلیل موقعیت مکانی، در صورت ایجاد صف خودرو مقابل مدرسه، بلافاصله محور‌های اصلی و بزرگراه‌های اطراف را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

محدوده‌هایی مانند خیابان‌های موسوی و توحیدی و همچنین برخی مدارس در کامرانیه و محور یخچال از جمله نقاطی هستند که به دلیل شرایط معابر اطراف، توقف خودرو‌ها می‌تواند موجب انتقال سریع ترافیک به محور‌های اصلی شود.

حضور پلیس زن مقابل مدارس دخترانه

یکی دیگر از برنامه‌های جدید پلیس راهور تهران برای سال تحصیلی جدید، استفاده از ظرفیت بانوان پلیس مقابل مدارس ابتدایی دخترانه است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد این طرح برای نخستین‌بار اجرا می‌شود و بانوان پلیس راهنمایی و رانندگی در مدیریت تردد و عبور ایمن دانش‌آموزان مقابل این مدارس نقش خواهند داشت.

همیار پلیس

وی افزود: امسال تمرکز ویژه‌ای بر آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی خواهیم داشت و محتوای آموزشی مورد نیاز نیز تهیه شده‌است. این برنامه با همکاری آموزش و پرورش استان تهران و شهرداری به صورت گسترده اجرا خواهد شد تا فرهنگ صحیح ترافیکی از سنین کودکی در میان دانش‌آموزان نهادینه شود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: انتظار داریم آموزش این گروه سنی در سال‌های آینده آثار خود را در رفتار ترافیکی شهروندان نشان دهد. همچنین بارگذاری محتوای آموزشی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در اپلیکیشن «شاد» با همکاری آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است. موسوی‌پور گفت: اهدای جلیقه، کارت همیار پلیس و کلاه به دانش‌آموزان، اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی در طول سال و احیای طرح پلیس مدرسه نیز با همکاری پلیس، آموزش و پرورش و شهرداری دنبال خواهد شد. بخشی از این طرح سال گذشته اجرا شد، اما کافی نبود و امسال باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: آموزش و پرورش استان تهران نیز به‌صورت مکتوب اعلام کرده است که آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به دانش‌آموزان باید در طول سال و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط ادامه داشته باشد و پلیس راهور نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

۸۱۳ مدرسه نیازمند مناسب‌سازی

در تهران حدود ۴ هزار و ۴۹۰ مدرسه وجود دارد که از میان آنها، ۲۶۰ مدرسه در حاشیه معابر مهم یا بزرگراه‌ها قرار گرفته‌اند و ۳۵۰ مدرسه نیز نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین ۸۱۳ مدرسه در پایتخت شناسایی شده‌اند که به خط‌کشی، نصب علائم و مناسب‌سازی مسیر‌های اطراف نیاز دارند. به گفته موسوی‌پور، اقدامات مشترک پلیس و شهرداری برای فراهم کردن مسیر‌های ایمن تردد و پیاده‌شدن دانش‌آموزان در حال انجام است.

سؤال خبرنگار جوان درباره مسیریاب‌های ترافیکی

خبرنگار «جوان» با اشاره به نقش فناوری در مدیریت ترافیک و استفاده گسترده رانندگان از مسیریاب‌ها از رئیس پلیس راهور پرسید چرا پلیس اطلاعات مورد نیاز شهروندان مانند نقاط حادثه‌خیز، نقاط پرخطر، محل عبور دانش‌آموزان و دیگر اطلاعات ضروری ترافیکی را در اختیار مسیریاب‌ها قرار نمی‌دهد که موسوی‌پور در پاسخ به این پرسش گفت پلیس راهور تهران بزرگ در نظر دارد چنین اپلیکیشنی را ایجاد کند و در حال حاضر دریافت مجوز‌های لازم در حال پیگیری است. وی افزود بخشی از فعالیت‌ها در این زمینه انجام شده و موضوعاتی که خبرنگار به آنها اشاره کرده، از جمله نقاط حادثه‌خیز و اطلاعات مورد نیاز شهروندان، در این طرح دیده شده‌است.

محدودیت تردد کامیون‌ها و توقف عملیات عمرانی

در هفته نخست مهرماه مجموعه‌ای از محدودیت‌ها نیز برای مدیریت ترافیک تهران در نظر گرفته شده‌است. از اول تا هشتم مهرماه عملیات عمرانی در معابر متوقف خواهد شد و حتی عملیات عمرانی در معابر فرعی که بر محور‌های اصلی تأثیر می‌گذارد نیز باید متوقف شود. تردد کامیون‌ها و ناوگان باربری نیز از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح ممنوع خواهد بود و برای این ناوگان در این ساعات بارنامه صادر نمی‌شود. ناوگان توزیع کالا نیز به جز اقلام ضروری مانند دارو باید برنامه فعالیت خود را به قبل از ساعت ۶ یا بعد از ساعت ۱۰ منتقل کند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد حتی توقف یک کامیونت مقابل فروشگاه در ساعات ابتدایی صبح می‌تواند موجب درگیر شدن چند محور و تشدید ترافیک شود.

حمل‌ونقل عمومی از ساعت ۴:۳۰ صبح

در کنار محدودیت‌ها، افزایش ظرفیت و ساعات فعالیت حمل‌ونقل عمومی نیز برای روز‌های ابتدایی مهر پیش‌بینی شده‌است. فعالیت مترو و اتوبوسرانی از ساعت ۴:۳۰ صبح آغاز خواهد شد تا بخشی از سفر‌های آموزشی و کاری شهروندان از طریق حمل‌ونقل عمومی انجام شود. موسوی‌پور همچنین بر ضرورت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت کمبود ناوگان موجب افزایش استفاده از خودرو‌های شخصی و در نتیجه افزایش تردد و کاهش ظرفیت معابر می‌شود.

برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و توقف‌های غیرمجاز

کنترل تخلفات حادثه‌ساز، تخلفات ساکن و تخلفات مرتبط با سرویس مدارس نیز در دستور کار پلیس قرار دارد. بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ، در مهرماه سال گذشته بیش از ۸۴۲ هزار فقره تخلف ساکن اعمال قانون شده که بیش از ۳۰۵ هزار مورد آن مربوط به سد معبر بوده است. همچنین بیش از ۲۲۲ هزار توقف دوبله، بیش از ۲۰۹ هزار توقف در محل ایستادن ممنوع و بیش از ۳۹ هزار توقف در پیاده‌رو ثبت شده‌است.