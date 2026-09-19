کد خبر: 1380339
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
اقتصاد » اخبار کلی

ذخایر سوخت برای عبور از زمستان  باید افزایش یابد

1 کاهــــش حدود ۲۳۰میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز کشور، مسئله تأمین انرژی در ماه‌های سرد را ضروری کرده است
هادی اسماعیلی

 جوان آنلاین: کاهــــش حدود ۲۳۰میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز کشور، مسئله تأمین انرژی در ماه‌های سرد را ضروری کرده است و بخشی از فشار ناشی از این کاهش باید از طریق سوخت‌های مایع مدیریت شود. طبق اعلام وزارت نفت، حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب از ظرفیت از دست‌رفته با استفاده از ظرفیت‌های خالی سایر پالایشگاه‌های گازی جبران شده است، اما همچنان بخشی از ظرفیت قبلی در دسترس نیست و همین فاصله، ضرورت آماده‌سازی ذخایر سوخت برای فصل سرد را افزایش می‌دهد. مصرف گاز در بخش خانگی در ماه‌های سرد رشد محسوسی پیدا می‌کند و افزایش این مصرف، مقدار گاز قابل تخصیص به نیروگاه‌ها را کاهش می‌دهد. نیروگاه‌ها در چنین وضعی ناچار به استفاده بیشتر از سوخت مایع می‌شوند. به همین دلیل، ذخیره گازوئیل باید پیش از رسیدن به دوره اوج مصرف تکمیل شود و فقط به عنوان ذخیره احتیاطی در مخازن باقی نماند. طبق برنامه اعلام‌شده، حجم ذخایر سوخت مایع تا ابتدای آبان به حدود ۳میلیاردو۵۰۰میلیون‌لیتر خواهد رسید که بخش عمده آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد. 

ارزیابی این رقم بدون در نظر گرفتن میزان مصرف روزانه نیروگاه‌ها ممکن نیست.۵/ ۳ میلیارد لیتر زمانی کفایت لازم را خواهد داشت که مقدار برداشت از ذخایر، مدت محدودیت گاز و تعداد نیروگاه‌های نیازمند سوخت مایع با ظرفیت ذخیره تناسب داشته باشد. از طرف دیگر، محل استقرار مخازن و توان انتقال سوخت نیز تعیین می‌کند که چه مقدار از ذخیره موجود در زمان مورد نیاز به دست مصرف‌کننده برسد. ذخیره‌ای که امکان انتقال سریع آن به نیروگاه وجود نداشته باشد، در زمان اوج مصرف کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت. افزایش تولید داخلی گازوئیل نیز باید متناسب با همین نیاز دنبال شود. ایران تا اواسط سال گذشته همچنان بخشی از نیاز خود به گازوئیل را از واردات تأمین می‌کرد، اما افزایش تولید داخلی، وابستگی به منابع خارجی را کاهش داده است. ادامه این روند به ظرفیت پالایشگاه‌ها و رشد مصرف داخلی بستگی دارد زیرا افزایش مصرف نیروگاه‌ها در فصل سرد، در صورت ثابت ماندن تولید، بخشی از ظرفیت ایجادشده را جذب خواهد کرد. راه‌اندازی پالایشگاه مهر خلیج فارس نیز در صورت تحقق برنامه اعلام‌شده تا پایان سال، ظرفیت جدیدی برای تولید بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی ایجاد خواهد کرد. اثر این ظرفیت زمانی در تأمین بازار نمایان می‌شود که تولید پالایشگاه به سطح پیش‌بینی‌شده برسد و فرآورده تولیدی نیز با سرعت مناسب وارد شبکه توزیع شود. بنابراین افزایش ظرفیت پالایشی باید همزمان با توسعه ذخیره‌سازی و زیرساخت انتقال فرآورده دنبال شود. برای عبور مطمئن از فصل سرد، ذخیره سوخت باید بخشی از یک زنجیره کامل تأمین انرژی باشد که تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و مصرف را به هم متصل می‌کند. کاهش ظرفیت گاز، اتکا به سوخت مایع را بیشتر کرده است و در این وضعیت، تکمیل ذخایر پیش از اوج مصرف، توزیع متناسب میان نیروگاه‌ها، افزایش تولید داخلی گازوئیل و آماده بودن شبکه انتقال، الزامات اصلی تأمین سوخت در زمستان خواهند بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نفت ، انرژی ، زمستان
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