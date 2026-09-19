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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر شرایط اضطراری روسیه: علاقه‌مند به استفاده از تجربیات ایران در دوره جنگ هستیم

3 وزیر شرایط اضطراری روسیه با اشاره به تجارب موفق ایران در امدادرسانی و خدمات‌رسانی به مردم در جنگ اخیر گفت: ما علاقه‌مند به اعزام هیأتی به تهران هستیم تا از تجربیات ایران در زمینه حفاظت از زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات استفاده کنیم.

جوان آنلاین: این سخنان را ژنرال الکساندر کرونکوف در دیدار با معاون سازمان مدیریت بحران کشور که با هدف شرکت در رزمایش بین‌المللی «خزر-۲۰۲۶» و توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه مدیریت بحران به شهر آستراخان روسیه سفر کرده است، بیان کرد.

به گزارش ایرنا، از سازمان مدیریت بحران کشور، وزیر شرایط اضطراری روسیه خاطرنشان کرد: مسکو و تهران با کار مشترک می‌توانند به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنند و سطح امنیت مردم دو کشور را بهبود بخشد.

در کنار ایران خواهیم بود

این مقام روس با بیان اینکه «دوست را باید در سختی شناخت»، گفت: ایران در شرایط سخت در کنار ما بوده است و ما نیز در کنار ایران خواهیم بود.

وزیر شرایط اضطراری روسیه در ادامه به اعزام نیرو‌های اطفای حریق این کشور برای مشارکت در اطفای حریق آتش‌سوزی سال گذشته بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: روسیه همواره آماده پشتیبانی و امدادرسانی به همسایه و دوست خود ایران است و ما همواره آماده هستیم که به هرگونه درخواست تهران به سرعت پاسخ مثبت دهیم.

کرونکوف با قدردانی از حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران در رزمایش بین‌المللی خزر ۲۰۲۶ گفت: ایران و روسیه به عنوان دو همسایه با مخاطرات طبیعی و انسانی مشابه روبه‌رو هستند و ضرورت دارد متخصصان دو کشور همواره نسبت به تبادل تجربه و برگزاری رزمایش‌های مشترک اقدام کنند.

این مقام روس با اشاره به اینکه همکاری ایران و روسیه به هم پیوند خورده است، بیان کرد: ما همواره در کنار مردم ایران که آزمایش‌های سختی را پشت سر گذاشته‌اند هستیم؛ ما باید ثابت کنیم که دوستانی هستیم که در هر زمان در کنار هم هستیم و به یکدیگر کمک خواهیم کرد.

وزیر شرایط اضطراری روسیه یادآور شد: تهران و مسکو علاوه بر همکاری‌های دوجانبه، در قالب همکاری کشور‌های ساحلی دریای خزر و سازوکار‌هایی همچون سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای و بریکس نیز با یکدیگر تعامل دارند و در چارچوب آنها ما همواره از ابتکارات سازنده‌ای که منافع اساسی هر دو کشور را برآورده می‌کند، حمایت می‌کنیم.

وی اظهار داشت: ما از توسعه همه جانبه همکاری بین دانشگاه‌ها حمایت می‌کنیم و از طرف خود، آماده هستیم تا امکان آموزش متخصصان ایرانی از وزارت موقعیت‌های اضطراری روسیه و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت را هم بررسی و برگزار کنیم.

ضرورت تدوین سند مشترک برای همکاری بلندمدت ایران و روسیه در مدیریت بحران

امید محترمی معاون سازمان مدیریت بحران ایران نیز در این دیدار ضمن اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک مدیریت بحران ایران و روسیه گفت: با توجه به خطرپذیری بالای ایران در زمینه حوادث و مخاطرات طبیعی استفاده از تجربیات و مهارت‌های فنی سایر کشور‌ها از جمله روسیه برای ما بسیار مهم است و ما آماده هر گونه اقدام مشترک با فدراسیون روسیه در این خصوص هستیم.

محترمی اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش همکاری و اقدام مشترک در حوزه مدیریت بحران دو کشور ایران و روسیه بوده‌ایم و ما آمادگی داریم در قالب یک سند مشترک مورد توافق دو کشور، یک برنامه بلند مدت را در خصوص همکاری‌های دو طرفه در زمینه چرخه مدیریت بحران به عمل بیاوریم.

وی با بیان اینکه همکاری‌های مشترک دو کشور ایران و روسیه عمیقاً به نفع مردم هر دو کشور خواهد بود، افزود: پس از تدوین محور‌ها و چارچوب‌های همکاری، ما آمادگی لازم جهت انعقاد توافق نامه مشترک با حضور روسای مدیریت بحران دو کشور را داریم.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ضرورت همکاری بیش از پیش ایران و روسیه در حوزه مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی گفت: روسیه و ایران به عنوان دو کشور دوست در کنار یکدیگر هستند و همکاری مشترک در حوزه مدیریت بحران نیز باید مانند جایگاه روابط راهبردی این دو کشور ارتقا و افزایش یابد.

معاون سازمان مدیریت بحران با اشاره به اینکه در ایران نقش مردم به عنوان یک موتور محرک در سازماندهی و مدیریت حوادث و بحران‌ها بی بدیل است، گفت: این آمادگی وجود دارد که با توجه به درخواست طرف مقابل، تجربیات موفق ایران در حوزه سازماندهی و نقش دهی به مردم، گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در زمان پاسخ به حوادث و بازسازی را ارائه کنیم.

در ادامه این نشست، طرفین درباره مباحث تخصصی اطفای حریق هوایی، ارزیابی و تخمین خسارت حوادث طبیعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی، ارتقای ایمنی ساختمان‌های بلند مرتبه، لایروبی رودخانه‌ها، ایجاد مراکز کنترل و فرماندهی مدیریت بحران، امداد و نجات و همچنین برنامه ریزی اقدام مشترک گفت‌و‌گو کردند.

رزمایش بین‌المللی «خزر ۲۰۲۶» با هدف تقویت همکاری‌های پنج کشور ساحلی دریای خزر در عرصه امداد و نجات و با حضور مقامات سازمان‌های مدیریت بحران ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در آستراخان برگزار شد.

در این رزمایش، برنامه‌های مختلفی از عملیات امدادی و مقابله با حوادث به اجرا درآمد که از جمله آنها می‌توان به امدادرسانی به شناور‌های حادثه‌دیده و اطفای حریق، مهار نشت سوخت و آلودگی نفتی، کنترل فوران نفت از خطوط آسیب‌دیده اشاره کرد.

بنا بر گزارش کنسولگری ایران در آستراخان، مدیریت حوادث در سکو‌ها و دکل‌های نفتی، اطفای حریق جنگلی با استفاده از هواپیما و بالگرد، امدادرسانی به خودروی سقوط‌کرده در رودخانه و انتقال مصدوم با بالگرد، نجات افراد گرفتار در ساختمان‌های آسیب‌دیده و جست‌وجوی افراد مفقودشده در آوار با استفاده از سگ‌های امداد و نجات از دیگر برنامه‌های این رزمایش بود.

یکی از بخش‌های قابل توجه این رزمایش، معرفی مرکز آموزش و شبیه‌سازی نجات خدمه بالگرد سقوط‌کرده در آب بود. این بخش از رزمایش با بهره‌گیری از استخر مجهز به سامانه تولید موج و باد مصنوعی انجام و شرایط واقعی حادثه سقوط بالگرد در آب شبیه‌سازی شد. امدادگران، نجات خدمه و انتقال آنان به محل امن را به‌صورت عملی تمرین کردند.

در حاشیه برگزاری رزمایش، هیأت جمهوری اسلامی ایران با رؤسای هیأت‌های روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه، همکاری‌های مشترک و تبادل تجربیات در حوزه مدیریت بحران گفت‌و‌گو کرد.

هیأت سازمان مدیریت بحران کشور در مدت حضور خود در آستراخان از نمایشگاه عکس کودکان میناب و نمایشگاه عکس شهدای غیرنظامی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.

برچسب ها: روسیه ، ایران ، جنگ
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