ادعای عجیب فرمانده تروریستی سنتکام درباره عبور نفت از تنگه هرمز

فرماندهی مرکزی تروریستی آمریکا در ادامه تلاش‌های دولتمردان آمریکایی برای تاثیرگذاری بر بازار انرژی مدعی شد که طی ماه‌های اخیر بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده و نیرو‌های آمریکایی از تردد بیش از ۲ هزار کشتی تجاری در این آبراه راهبردی پشتیبانی کرده‌اند.

جوان آنلاین: فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز شنبه در ادامه اظهارات روزانه دونالد ترامپ، مدعی شد بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام طی ماه‌های اخیر تحت آنچه این فرماندهی «محاصره نظامی آمریکا» خوانده است، از تنگه هرمز عبور کرده است.

«برد کوپر»، فرمانده سنتکام، در اظهاراتی که این فرماندهی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت: «نیرو‌های سنتکام خروج بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام را از خلیج فارس پشتیبانی کرده‌اند.»

این نظامی آمریکایی افزود نیرو‌های آمریکایی همچنین با تامین حفاظت هماهنگ‌شده، به عبور بیش از ۲ هزار کشتی تجاری از این آبراه راهبردی کمک کرده‌اند.

وی مدعی شد مسیر‌های اصلی عبور و مرور در تنگه هرمز از مین پاک‌سازی شده و هزاران کشتی از این آبراه عبور کرده‌اند.

فرمانده سنتکام در عین حال ادعا کرد ایران در این مدت هیچ نفتی را صادر نکرده و این توقف را به آنچه وی «محاصره آهنین» آمریکا خواند، نسبت داد.

این آمار‌ها از آنجایی بی‌اساس است که بازار نفت بی توجه به این ادعاها، به روند افزایشی خود ادامه داده است.

کوپر همچنین گفت حجم نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) که طی دو هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کرده، از هر مقطع دیگری در شش ماه گذشته بیشتر بوده است.

وی افزود آمریکا در حال همکاری با کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های کشتیرانی است تا میزان تردد در این آبراه را بیش از پیش افزایش دهد.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از تجارت نفت و گاز منطقه از این گذرگاه عبور می‌کند.