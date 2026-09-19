وزیر تجارت بین‌الملل کانادا اعلام کرد اتاوا امیدوار است مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع مشارکت اقتصادی با هند تا پایان سال جاری میلادی به نتیجه برسد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، منندیر سیدهو، وزیر تجارت بین‌الملل کانادا روز شنبه گفت کانادا نسبت به نهایی شدن مذاکرات تجاری با هند تا پایان سال بسیار خوش‌بین است.

به گزارش مهر، وی در گفت‌و‌گو با رویترز در بمبئی اظهار کرد: بسیار خوش‌بین و پرانرژی هستم که می‌توانیم این توافق را در ماه‌های آینده نهایی کنیم.

نخست‌وزیر کانادا نیز پیش‌تر در جریان سفر خود به دهلی‌نو در ماه مارس گفته بود دو کشور قصد دارند تا پایان سال بر سر یک توافق تجارت آزاد به توافق برسند.

سیدهو گفت مذاکره‌کنندگان تجاری هند قرار است ماه آینده به کانادا سفر کنند و احتمال دارد سران دو کشور در حاشیه نشست گروه ۲۰ در ماه دسامبر با یکدیگر دیدار کنند.

انرژی یکی از محور‌های اصلی مذاکرات است. کانادا سال گذشته یک تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع را با مشارکت شرکت شل راه‌اندازی کرد و پنج پروژه دیگر نیز در مراحل مختلف توسعه قرار دارند. به گفته سیدهو، کانادا با شرکت‌های هندی درباره دسترسی به این پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری و تضمین عرضه گفت‌و‌گو می‌کند.

دو کشور همچنین به دنبال گسترش همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای هستند. هند قصد دارد ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و کانادا نیز به دنبال مشارکت شرکت‌های خود در ایجاد زنجیره تأمین این صنعت در هند است.

سیدهو همچنین گفت چند شرکت بزرگ هندی از جمله صنایع ریلاینس، ماهیندرا و گروه جی‌اس‌دبلیو، در حال بررسی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مربوط به مواد معدنی حیاتی در کانادا هستند تا زنجیره‌های تأمین خود را تقویت کنند.