کد خبر: 1380261
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
جامعه » اخبار كلی

افزایش اتوبوس‌های جدید تهران به ۲۵۰۰ دستگاه؛ متروباس‌های ۲۶ متری هم رسید

اتوبوس‌ معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با ورود اتوبوس‌های جدید به گمرک بندرعباس و تحویل ۹ اتوبوس داخلی، شمار اتوبوس‌های نوسازی شده طی ۵ سال اخیر به ۲۵۰۰ دستگاه رسیده است.

جوان آنلاین: محسن هرمزی روز شنبه گفت: مهرماه بزرگترین موقعیت برای توسعه کمی و کیفی وسایل نقلیه عمومی است و مدیریت شهری برای پوشش دادن افزایش ترددهای درون شهری، اتوبوس‌‎های جدید را وارد خطوط پرتردد تهران می‌‎کند. این یعنی حتی شرایط محاصره جنگی نیز باعث نشده چرخ توسعه امکانات حمل و نقلی شهر کند شود.

آنگونه که معاون شهردار تهران اعلام کرده، در حال حاضر ۳۱ دستگاه اتوبوس ۱۸متری دیزلی به بندرعباس رسیده و درحال تخلیه است و ظرف یک هفته ترخیص و راهی تهران می شوند؛ به این ترتیب همزمان با فرارسیدن مهرماه و ایام بازگشایی مدارس این وسایل نقلیه رونمایی و وارد خطوط می‌شوند و همچنین با ورود ۹ اتوبوس عقاب‌افشان، شمار اتوبوس‌هایی که در دوره ششم مدیریت شهری افزوده شده، به ۲۵۰۰ دستگاه می رسد.

رشد خیره کننده در ۵ سال متوالی

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به روند افزایش اتوبوس‌های شهری تهران عنوان کرد: مدیریت شهری طی ۵ سال اخیر نشان داده برای بهبود ظرفیت حمل و نقل تهران پای کار است و از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال توانسته ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نو وارد چرخه ترددی شهر کند که ۵۰۰ دستگاه آن برقی است. این یعنی در طول ۵ سال مدیریت شهری ششم تهران، به طور متوسط هر ماه ۴۱ اتوبوس نو وارد شهر شده است. این آمار در شرایط وقوع دو جنگ، تحریم و شرایط افزایش قیمت ارز، دستاورد ارزشمندی محسوب می‌‍شود که نشان می‌دهد افق خدمت‌رسانی در تهران با همه فراز و فرودها سطح متفاوت و قابل اعتنایی از گذشته پیدا کرده است.

به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران، علاوه بر واردات اتوبوس از منابع داخلی و خارجی، ۷۳۸ اتوبوس فرسوده نیز در این دوره بازسازی شده تا از همه ظرفیت‌ها برای پوشش حداکثری سفرهای شهری بهره‌گیری شود.

متروباس‌ها به ایران رسیدند

وی درباره روند ورود اتوبوس‌های سه کابین به کشور اعلام کرد: شهرداری تهران در پی ورود مد جدید حمل و نقلی به شهر است که با ورود متروباس‌های ۲۶ متری محقق خواهد شد. به گفته هرمزی، این اتوبوس‌ها پس از طی روند طراحی و ساخت، از مبدا خود بارگیری شده و درحال حرکت به سمت کشور هستند تا به عنوان یک وسیله نقلیه انبوه‌بر برقی بتوانند مردم را با کیفیت ترددی خود جابجا کنند. این وسایل نقلیه در هر بار حرکت ۳۰۰ نفر ظرفیت ترددی دارند و می‌توانند سهم به سزایی در عبور و مرور شهروندان ایفا کنند.

برچسب ها: اتوبوس ، محسن هرمزی ، شهرداری تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

بخشش عروس پس از ۷ سال

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

تمکین امریکا مقابل انصارالله

گاز به کمک بنزین آمد

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار