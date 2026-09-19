ناپدید شدن محموله قطعات «اف ۳۵» و احتمال لو رفتن اطلاعات محرمانه

گزارش های رسانه ای به رسوایی امنیتی در خصوص اطلاعات محرمانه جنگنده های اف ۳۵ آمریکا اشاره کردند.

جوان آنلاین: گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که کنگره آمریکا تحقیقاتی را در خصوص تغییر مسیر انتقال قطعات یدکی جنگنده های اف ۳۵ که از استرالیا به آمریکا برای تعمیر ارسال شده بود آغاز کرده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، قطعات یدکی مذکور به صورت غیر منتظره ای سر از هنگ کنگ وابسته به چین درآورده و در مسیر انتقال آن به آمریکا طی تابستان گذشته مشکلی به وجود آمده است.

منابع آگاه اعلام کردند که قطعات موجود در این محموله که معلوم نیست در حال حاضر کجا قرار دارد شامل پوشش کابین خلبان مجهز به تکنولوژی سری است.

شرکت لاکهید مارتین سازنده جنگنده های اف ۳۵ نیز اعلام کرد که نمی تواند اطلاعات مربوط به این محموله را به دلایل امنیتی فاش کند.

یک گزارش منتشر شده دولتی در آمریکا در سال ۲۰۲۳ نیز به این موضوع اشاره کرد که بیش از یک میلیون قطعه یدکی این جنگنده ها به ارزش ده ها میلیون دلار طی ۵ سال گذشته ناپدید شده است.