فشار نمایندگان کنگره بر ترامپ برای شفاف سازی تلفات جنگ ایران

جوان آنلاین: «سارا جیکوبز» نماینده دموکرات کنگره آمریکا گفت: صرفنظر از «دروغهایی» که ترامپ ترویج می دهد، آمریکا در جنگ او با ایران پیروز نمیشود.
مگی گودلندر، دیگر نماینده دموکرات کنگره آمریکا نیز اعلام کرد: آنها ابتکار قانونیای را پیش میبرند که وزیر جنگ و پنتاگون را از پنهان کردن شمار تلفات در میان نیروهای آمریکایی منع خواهد کرد.
گودلندر افزود: ماههاست برای افشای حقیقت درباره اهداف این جنگ که به گفته او پرهزینه و مغایر با قانون اساسی آمریکاست، تلاش میکند و پیش از آن نیز خواستار انتشار آمار تلفات انسانی آن بوده است.