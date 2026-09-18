جوان آنلاین: رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزارنفری «جان‌فدایان ایران» صبح دیروز جمعه با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» در حالی برگزار شد که حضور گسترده مردم در آن، فراتر از یک رویداد سازمانی و میدانی، جلوه‌ای از ظرفیت اجتماعی و مردمی جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور بود. حضوری که در شرایط تداوم تهدید‌ها و فشار‌های دشمن، بر نقش تعیین‌کننده مردم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام و نیرو‌های مسلح تأکید داشت. رئیس‌جمهور، در حاشیه این رزمایش با اشاره به اثرگذاری وحدت و انسجام بر محاسبات دشمن تصریح کرد: «وحدت و انسجام در تمام مسائل دشمن را ناامید می‌کند. اگر مردم باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را تهدید کند.» رئیس سازمان بسیج مستضعفین، نیز به عنوان سخنران این رزمایش عظیم مردمی، جان‌فدایان را نماد جمهوریت ایران، تاب‌آوری مردم در برابر تهدیدات و مردمی‌سازی دفاع و امنیت دانست و تأکید کرد که مقاومت مردم، قطب‌نمای تصمیم و حرکت مسئولان و عامل ترس دشمن و پیروزی ملت است. اهمیت این سخن در شرایطی است که طی سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران همزمان با انواع فشار‌های اقتصادی، تحریم‌ها و تهدیدات امنیتی و نظامی مواجه بوده و دشمنان تلاش کرده‌اند از طریق فشار‌های مختلف، شکاف اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را به عاملی برای تضعیف قدرت ملی تبدیل کنند. رزمایش «جان‌فدایان ایران» همچنین در امتداد حضوری قرار گرفته است که طی بیش از ۲۰۰ شب گذشته در خیابان‌ها و میادین کشور استمرار داشته است؛ حضوری که نشانه‌ای از ایستادگی مردم پای اصول و آرمان‌های انقلاب است.

طائب: جان‌فدا تجلی اقتدار ملی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی سخنانی در رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار «جان‌فدایان ایران» در تهران، جان‌فدایان را کابوس دشمنان این آب و خاک دانست و تأکید کرد: جان‌فدا نماد جمهوریت ایران و تاب‌آوری مردم مقابل تهدیدات دشمن به این مرز و خاک است. جان‌فدا نماد مردمی‌سازی دفاع و امنیت، تجلی اقتدار ملی و آمادگی کشور برای مبارزه و دفاع در مقابل هر تهدید و آمادگی برای ساخت کشور و فتح قله‌های تمدنی خواهد بود.

حجت‌الاسلام حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفت: اگر ملتی مؤمنانه بایستد، خداوند مسیر هدایت و فتح قله‌ها را بازگشایی می‌کند. جان‌فدا مصداق آیه «مردم مجاهدت کردند و خداوند پیروزی را نصیب آنان کرد» است امروز ما همایش جان‌فدایان ۳۱۳ هزار نفری سپاه محمد رسول الله (ص) را برگزار کرده‌ایم. پویش جان‌فدا، بزرگ‌ترین پویش مردمی تاریخ جنگ‌های دنیاست. هیچ‌کجا سراغ ندارید که در گذشته ملتی این‌گونه اعلام حضور کنند و در میادین کشور مشتاقانه و ملتمسانه اعلام کنند، برای هر جبه‌های که مورد نیاز کشور باشد، آماده‌ایم. مقاومت مردم، قطب‌نمای تصمیم و حرکت مسئولان این کشور و عامل ترس دشمن و پیروزی ملت است. وقتی دشمن می‌بیند ملت ما ده‌ها میلیون جان‌فدا دارد، اینجاست که ترس بر بدن او حاکم می‌شود و در ذهنیت و عینیت، شکست را می‌پذیرد.



جان‌فدایان کابوس دشمنان این آب و خاک

طائب تأکید کرد: جان‌فدایان امروز کابوس دشمنان این آب و خاک هستند. جان‌فدایان نماد گردان‌های مقاومت ملی و پیشرفت این کشورند. جان‌فدا نماد جمهوریت ایران و تاب‌آوری مردم مقابل تهدیدات دشمن به این مرز و خاک هستند. جان‌فدا نماد مردمی‌سازی دفاع و امنیت، تجلی اقتدار ملی و آمادگی کشور برای مبارزه و دفاع در مقابل هر تهدید و آمادگی برای ساخت کشور و فتح قله‌های تمدنی خواهد بود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین یادآور شد: آگاهی، غیرت و هوشمندی این ملت، خالق پدیده‌ها و معجزه‌هایی همچون جان‌فداست. هیچ‌کس نیامد جان‌فدا را از سوی یک نهادی ایجاد کند؛ این مردم بودند که آمدند خودشان را به نمایش گذاشتند، توانشان را به نمایش گذاشتند و در یک پویشی اعلام کردند که حاضرند جان و مالشان را فدای این سرزمین و دینشان بکنند.



جان‌فدا نماد مردمی‌سازی دفاع و امنیت

رئیس سازمان بسیج مستضعفین جان‌فدا را نماد مردمی‌سازی دفاع و امنیت، دانست و گفت: جان‌فدا تجلی اقتدار ملی و آمادگی کشور برای مبارزه و دفاع در مقابل هر تهدید و آمادگی برای ساخت کشور و فتح قله‌های تمدنی خواهد بود. وی ادامه داد: آگاهی، غیرت و هوشمندی این ملت، خالق پدیده‌ها و معجزه‌هایی همچون جان‌فداست. هیچ‌کسی جان‌فدا را از سوی یک نهادی ایجاد نکرد؛ این مردم بودند که توان خود را به نمایش گذاشتند و در یک پویشی اعلام کردند که حاضر هستند جان و مال خود را فدای این سرزمین و دین آن کنند. طائب با بیان اینکه ما امروز شاهد حضور صد‌ها هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم، گفت: مراحل الحاق جان‌فدایان به گردان‌ها و یگان‌های دفاعی، تکمیل آموزش‌های مقدماتی، سازماندهی و برگزار کردن دوره‌های آموزشی تکمیلی در رسته‌های مختلف زمینی، هوایی و دریایی و آماده شدن برای دفاع همه‌جانبه را شاهد هستیم. این حرکت میلیونی که از استان تهران شروع شد، به ترتیب در میادین و خیابان‌های همه استان‌ها و شهر‌ها به نمایش گذاشته خواهد شد و کمر دشمن را خم خواهد کرد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین یادآور شد: یک زمانی امریکایی‌ها و رژیم اسرائیل فکر می‌کردند سه‌روزه یا شش‌هفته‌ای می‌توانند این ملت را شکست بدهند، اما این ملت، دشمن تا دندان مسلح، ارتش یک تریلیون دلاری، یک کارخانه تا دندان مسلح به نام رژیم صهیونیستی و بزرگ‌ترین قدرت جهانی را شکست دادند. طائب تأکید کرد: امروز بیش از ۶۰ درصد مردم امریکا می‌گویند این چه اقدامی بود که دولتمردان ما انجام دادند و سرمایه ملی ما را هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر هزینه کردند؟ سربازان ما را بردند و تلفات بر ما تحمیل کردند؛ چه دستاوردی کسب کردند؟ وی اظهار داشت: این ملت، موقعی که مقاومت می‌کند، تنگه‌های دفاعی خود، تنگه هرمز و هر تنگه دیگری را با همه توان حفظ خواهد کرد و دشمن را مجبور می‌کند این منطقه را ترک کند و در آینده نزدیک، چشم‌های بیدار دنیا خواهند دید امریکایی‌ها مجبور می‌شوند این منطقه را با شکست ترک کنند.

نمای نزدیک

رزمایش جان‌فدایان نماد صیانت از استقلال کشور

رئیس‌جمهور صبح جمعه ضمن حضور در رزمایش جان‌فدایان ایران در تهران، از جلوه‌های باشکوه همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکت‌کنندگان تجلیل کرد.

رئیس‌جمهور در این اجتماع مردمی، حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی روشن از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد. پزشکیان با تجلیل از حاضران در رزمایش «جان‌فدایان ایران»، حضور مردم را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تصریح کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است. پزشکیان همچنین در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره تأثیر نمایش قدرت جان‌فدایان بر تضعیف روحیه دشمن اظهار کرد: وحدت و انسجام در تمام مسائل دشمن را ناامید می‌کند. رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی در بیان پیامش به مردم برای حفظ میدان گفت: اگر مردم باشند، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را تهدید کند.

رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: با صرفه‌جویی جان‌فدایان در مصرف بنزین، گاز و برق، می‌توان از توقف چرخ‌های کارخانه‌ها جلوگیری و مصرف انرژی را کنترل کرد.