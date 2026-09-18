شکوفایی مقاومت در بستر پیروزی ملت ایران

پس از شکست فاحش ارتش سعودی و مزدورانش در یمن و در میانه پیشرفت‌های سریع نیرو‌های مسلح یمن و تسلط آنها بر باب‌المندب، سعودی‌ها دست نیاز به سمت امریکایی‌ها دراز و از آنها برای مقابله با انصارالله درخواست کمک کردند و پس از آن فرمانده سنتکام به عربستان سفر کرد. چند روز بعد رویترز به نقل از چند مقام آگاه از دیدار نمایندگانی از امریکا و انصارالله یمن در سفارت امریکا در مسقط عمان خبر داده و بنا به ادعای این خبرگزاری پس از این دیدار امریکایی‌ها به سعودی‌ها اعلام کردند که حاضر نیستند برای کمک به آنها با انصارالله وارد جنگ شوند. در این گزارش دلیل عدم ورود امریکا به جنگ علیه انصارالله به رغم درخواست رژیم سعودی متحد اصلی و دیرینه امریکا در منطقه، ترس ورود ترامپ به یک جبهه جدید جنگ و ذخایر خالی تسلیحات امریکا اعلام شده است.

با توجه به همکاری‌های مستمر نظامی امریکا با سعودی‌ها در پنجاه سال گذشته، این اعلام سریع و صریح امریکایی‌ها علاوه بر رونمایی از ضعف مفرط نظامیان امریکا در کمک به رژیمی که همچون گاو شیرده با اتکا به منابع نفتی سرزمین عربستان، بیشترین کمک را در این سال‌ها به حفظ و بقای سلطه امریکا در منطقه کرده و می‌کند، مفهومی جز فرسایش قدرت نظامی امریکا در جنگ با ایران نداشته و از سوی دیگر اذعان به قدرت انصارالله و ناتوانی امریکا در مهار این نیروی قدرتمند جبهه مقاومت است که اکنون با اتکا به ظرفیت‌های درونی، هوشمندی و درایت فرماندهان یمنی و... توانسته است رژیم سعودی و مزدورانش را در یمن شکست دهد، همان‌گونه که در چند سال اخیر به رغم تحمل فشار‌ها و تحریم‌ها در برابر ائتلاف متشکل از عربستان و امارات و امریکا و چند کشور اروپایی ایستاده است. سال گذشته هنگامی که امریکا و رژیم صهیونیستی با آغاز جنگ ۱۲ روزه و در ادامه آن در جنگ ۴۰ روزه حمله به ایران را به عنوان نقطه کانونی جبهه مقاومت آغاز کردند، یکی از اهداف اصلی آنها از این جنگ‌ها، از بین بردن نیرو‌های جبهه مقاومت و زمینه‌سازی برای تسلط صهیونیست‌ها بر کشور‌های منطقه اعلام شده بود. اما اکنون که بیش از یک سال از آغاز این جنگ‌ها می‌گذرد، پیروزی انصارالله بر رژیم سعودی و تسلط بر منطقه حساس و راهبردی باب‌المندب، اعتراف امریکا به ناتوانی در کمک به این متحد دیرینه نظامی خود که از بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه میزبانی می‌کند، نشانگر تجلی و جهش قدرت مقاومت پساجنگی است که با هدف فروپاشی نظام اسلامی و از بین بردن نیرو‌های جبهه مقاومت، طراحی و به اجرا درآمده بود و این در حالی است که انصارالله و مردم مقاوم یمن طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم و محاصره دریایی و هوایی امریکا و رژیم سعودی، شرایط سختی را تحمل کرده بودند.

عملیات انصارالله که با همکاری ارتش یمن بر تسلط بر سواحل دریای سرخ و آزادسازی بیش از ۵۴ هزار کیلومتر مربع از سرزمین یمن از سلطه مزدوران وابسته به عربستان و امارات انجام شد، نشانگر پیشرفت‌های سریع علمی و عملیاتی و جهش این نیروی مقاومت مردمی در سال‌های اخیر است. انصارالله که مبتنی بر یک کار اطلاعاتی و عملیاتی دقیق دریافته بود که امریکایی‌ها و رژیم سعودی با بهره‌گیری از مزدوران خود بنا داشتند تا با یک عملیات گسترده نظامی و امنیتی بر بندر الحدیده مسلط و تا صنعا پیش بروند، در یک عملیات پیشدستانه و غافلگیرانه و در قالب یک عملیات ترکیبی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایبری و هوش مصنوعی توانست در یک عملیات برق‌آسا مزدوران دشمن را شکست داده و در زمان کوتاه بر این مناطق مسلط شود، نکته مهم در این عملیات همراهی مردم در این مناطق با نیرو‌های مقاومت و دستیابی انصارالله به تسلیحات پیشرفته نظامی است که طی سال‌های اخیر برای تجهیز مزدوران وابسته به سعودی در اختیار آنها قرار داده شده بود، این عملیات و در ادامه آن ایستادگی و مقاومت انصارالله و ارتش یمن در برابر تجاوزات زمینی و هوایی سعودی‌ها، بیانگر پیشرفت و ارتقای توانمندی‌های علمی، اطلاعاتی و این نیروی محوری در جبهه مقاومت است.

در عرصه فراگیرتر آنچه که این روز‌ها به استیصال امریکایی‌ها در مقابله با نقطه کانونی جبهه مقاومت یعنی ایران قدرتمند دامن زده؛ از یک سو ناتوانی امریکا در بازگشایی تنگه هرمز به رغم لشکرکشی گسترده دریایی و هوایی و حملات متعدد علیه شهر‌های جنوبی ایران است و در عرصه دیگر ناتوانی در از بین بردن توان هسته‌ای، موشکی و... ایران است و به همین دلیل ناکارآمدی و ضعف نیرو‌های نظامی امریکا در مقابله با ایران، مورد تأکید کارشناسان، رسانه‌های غربی و حتی فرماندهان نظامی امریکا قرار گرفته است. سردرگمی ترامپ در چگونگی تداوم جنگ یا توافق با ایران جلوه دیگری از استیصال است که این روز‌ها او را به مضحکه کارشناسان و رسانه‌های غربی تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه، رئیس‌جمهور امریکا گفته است که پیش‌تر بر این باور بود که پایان جنگ چندی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا (در ماه نوامبر ۱۲ آبان) روی دهد، اما به ادعای او، ممکن است که این اتفاق پیش از انتخابات رخ بدهد. رویترز در ادامه می‌افزاید؛ به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی «خواهان توافق» با امریکاست و واشنگتن این موضوع را «مستقیماً» از تهران شنیده است؛ و این در حالی است که مسئولان ایرانی هرگونه مذاکره با امریکا را نفی کرده و خاتمه جنگ را منوط به تمکین امریکا به پیش‌شرط‌های ایران کرده‌اند.

این وضعیت از یک سو نشان‌دهنده صحت گزارش‌هایی است که به صورت رسمی و غیررسمی در مورد ضعف و کاستی‌های تجهیزاتی و تسلیحاتی ارتش امریکا و افت روحیه نظامیان این کشور منتشر شده و از سوی دیگر بیانگر خلأ راهبرد امریکا برای پیشبرد سیاست‌ها و اهدافش در منطقه غرب آسیاست، نکته‌ای که سبب ناامیدی سران کشور‌های منطقه نسبت به توانایی امریکا در حفظ امنیت و بقای قدرت آنها شده، و آنها را که طی سال‌های اخیر برای بقا در حکومت در کشورهایشان به دامن امریکا دخیل بسته بودند، ناامید کرده است؛ و این در حالی است که آنها شاهد حفظ انسجام و ثبات نظام اسلامی و اقتدار نیرو‌های جبهه مقاومت در منطقه هستند.