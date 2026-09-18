جوان آنلاین: عربستان که در برابر موج گسترده حملات انصارالله درمانده شده و از سوی غربی‌ها نیز پاسخ مثبتی دریافت نکرده است، آخرین راه چاره را در این دیده که با انصارالله به توافق برسد و بنابراین با وساطت عمان، پیشنهاد آتش‌بس دو هفته‌ای را به صنعا ارائه داده تا شاید بتوانند برای مدتی کوتاه از حملات موشکی و پهپادی در امان بمانند و نفسی تازه کنند، اما رهبران این جنبش طرح موقت را نمی‌پذیرند و به دنبال راه‌حلی نهایی و جامع برای پایان دادن به درگیری‌ها هستند. همزمان، ریاض دست به دامن چین شده تا برای متوقف کردن حملات یمنی‌ها وارد عمل شود. با وجود تکاپوی سعودی‌ها برای برون‌رفت از بحران خودساخته، گزارش‌ها از کمک‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به ریاض علیه یمن حکایت دارد، مسئله‌ای که باعث می‌شود یمنی‌ها پیشنهاد‌های ریاض را با دیده تردید بنگرند.

عربستان سعودی که تصور می‌کرد این بار با کمک مزدورانش می‌تواند انصارالله را از قدرت کنار بزند و زمینه اشغال یمن را فراهم کند، پس از چند هفته درگیری، اکنون در برابر این جنبش به شدت درمانده شده است و پس از تحمل ضربات گسترده از سوی یمنی‌ها حالا خود را به آب و آتش می‌زند تا با کمک دیگر بازیگران منطقه‌ای، راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کند.

از این‌رو، عربستان از عمان خواسته است میانجیگری برای برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای با انصارالله را برعهده بگیرد که قرار است در این مدت زمینه گفت‌و‌گو درباره مطالبات «بشردوستانه» و در نهایت دستیابی به توافقی گسترده‌تر را فراهم کند. بر اساس گزارش الاخبار، قرار است پس از پایان این دوره، درباره یک توافق جامع گفت‌و‌گو شود. با این حال، منابعی گفتند انصارالله احتمالاً از این پیشنهاد استقبال نخواهد کرد، چرا که این گروه به دنبال راه‌حلی نهایی و جامع برای پایان دادن به درگیری است و نه یک آتش‌بس موقت با عنوان بشردوستانه. مطالبات انصارالله شامل پایان کامل محاصره یمن از مسیر‌های هوایی، زمینی و دریایی، خروج کامل نیرو‌ها و نفوذ نظامی، امنیتی و سیاسی عربستان از صحنه یمن و همچنین تشکیل صندوقی برای پرداخت غرامت به شهر‌ها و زیرساخت‌های یمن در ازای خسارت‌های ناشی از حملات عربستان است.

انصارالله پیش‌تر نیز از طریق میانجی عمانی اعلام کرده بود پیشنهاد‌های عربستان برای حمایت از «گفت‌وگوی یمنی-یمنی» را نمی‌پذیرد. این جنبش چنین گفت‌و‌گو‌هایی را دخالت در یک موضوع داخلی یمن می‌داند.

همزمان رویترز در گزارشی مدعی شد که چین به صورت خصوصی از تهران خواسته از نفوذ خود بر انصارالله یمن برای محدود کردن حملات این گروه استفاده کند، اقدامی که پس از درخواست عربستان سعودی از پکن برای کمک به مقابله با تحرکات انصارالله انجام شده است.

تحرکات جدید عربستان در حالی است که انصارالله پس از تسلط کامل بر ساحل دریای سرخ و تنگ‌تر کردن حلقه محاصره دریایی، حملات گسترده موشکی و پهپادی را به مواضع و تأسیسات نفتی عربستان انجام داده و همین مسئله حاکمان سعودی را به شدت نگران کرده است. همچنین عربستان امیدوار بود که با کمک امریکا و انگلیس و حتی مشارکت رژیم صهیونیستی بتواند انصارالله را تحت فشار قرار داده و به عقب‌نشینی از عملیات خود وادار کند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در برنداشته است. بنابراین، حاکمان ریاض تنها راه چاره را در این می‌بینند که با وساطت عمان، برای مدتی هرچند کوتاه از زیر بار حملات یمنی‌ها خود را برهانند و نفسی تازه کنند تا شاید راه‌حلی برای برون‌رفت از این بحران خودساخته پیدا کنند.

همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک، یمنی‌ها بار دیگر در عرصه نظامی ضرباتی به مواضع عربستان وارد کردند.

در این رابطه، بامداد جمعه آژیر‌های هشدار خطر در دو شهر جنوبی عربستان به صدا درآمد و سازمان امداد و نجات این کشور اعلام کرد پس از رفع خطر، شرایط در اب‌ها و خمیس مشیط به حالت عادی بازگشته است.

کمک اطلاعاتی تل‌آویو به ریاض

در حالی که سعودی‌ها از یک سو برای توقف جنگ تلاش می‌کنند، همزمان از حمایت و کمک برخی بازیگران منطقه‌ای برای مقابله با حملات انصارالله نیز بهره می‌گیرند. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز جمعه گزارش داد که عربستان برای مقابله با نیرو‌های دولت صنعا به دنبال دریافت کمک اطلاعاتی و امنیتی از اسرائیل بوده است و تماس‌هایی میان دو طرف با میانجیگری فرماندهی مرکزی امریکا برقرار شده و اسرائیل اطلاعاتی درباره تحرکات و مواضع نیرو‌های دولت صنعا در اختیار عربستان قرار داده است. این رسانه عبری به نقل از یک مقام سعودی گزارش داد که وضعیت برای عربستان «سخت‌تر از گذشته» شده است. این مقام سعودی گفت ریاض همزمان با چندین جبهه امنیتی روبه‌رو است و در جنوب نیز نیرو‌های دولت صنعا توانسته‌اند فشار بیشتری بر عربستان وارد کنند. در همین راستا، شعبه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی واحدی مستقل برای رصد دقیق انصارالله تشکیل داده است که با بهره‌گیری از شنود‌های مخابراتی، تصاویر ماهواره‌ای و استخدام یهودیان یمنی‌تبار، به جمع‌آوری اطلاعات مبادرت می‌ورزد. هرچند مقامات صهیونیتی هرگونه همکاری با عربستان در جنگ یمن را اعلام نمی‌کنند، اما رهبران صنعا این همکاری را واقعی می‌دانند. از این‌رو، سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله روز جمعه در سخنرانی خود گفت که عربستان حملات خود به یمن را با حمایت امریکا و نظارت اسرائیل انجام می‌دهد و پیروزی‌های اخیر، به یاری خداوند و در چارچوب مسئله عادلانه ملت یمن بوده است.

همکاری اطلاعاتی و نظامی عربستان با اسرائیل نه‌تنها گرهی از مشکلات سعودی‌ها باز نمی‌کند، بلکه با توجه به دشمنی یمنی‌ها با صهیونیست‌ها، عملاً مسیر هرگونه دیپلماسی برای توقف جنگ را نیز مسدود می‌کند.

همزمان با قدرت‌نمایی رزمندگان انصارالله در جبهه‌های نبرد، مردم این کشور نیز با برگزاری راهپیمایی‌های گسترده حمایت قاطع خود را از این جنبش اعلام می‌دارند. شهروندان یمنی روز جمعه در استان صعده واقع در شمال یمن در پاسخ به دعوت رهبر انصارالله راهپیمایی گسترده‌ای برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با شعار «حمایت از نیرو‌های مسلح و معادله محاصره در برابر محاصره»، حمایت خود را از نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند. در جریان این راهپیمایی، شهروندان یمنی ادعای عربستان سعودی مبنی بر «هدف قرار دادن مکه مکرمه» از سوی نیرو‌های مسلح یمن را نادرست خواندند و آن را رد کردند.