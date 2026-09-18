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تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير

تعویق جوانگرایی و ادامه با پیرمردها!

تعویق جوانگرایی و ادامه با پیرمردها! سرانجام امیر قلعه‌نویی نخستین فهرست تیم‌ملی بعد از جام‌جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد، لیستی که قرار بود شاهد جوانگرایی محسوسی در آن باشیم
دنیا حیدری 

جوان آنلاین: سرانجام امیر قلعه‌نویی نخستین فهرست تیم‌ملی بعد از جام‌جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد، لیستی که قرار بود شاهد جوانگرایی محسوسی در آن باشیم، اما با نگاهی گذرا می‌توان دریافت که این مهم به تعویق افتاده است! فهرستی ۱۸ نفره از بازیکنان شاغل در لیگ که قرار است در اردوی منتهی به دیدار‌های دوستانه برابر ازبکستان و روسیه، لژیونر‌ها نیز به آن اضافه شوند تا با وجود اندک تغییرات صورت گرفته باز هم تفاوت چندانی با جام‌جهانی نداشته باشد. 
سپاهان با شش نماینده (سیدحسین حسینی، احسان حاج‌صفی، آریا یوسفی، امید نورافکن، عارف حاجی‌عیدی و مهدی لیموچی) بیشترین سهم را در میان تیم‌های لیگ برتری دارد. از پرسپولیس، اما چهار بازیکن (پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، مهدی محبی و امیرحسین محمودی) و از استقلال سه نفر (عارف آقاسی، سامان فلاح و صالح حردانی) به تیم ملی دعوت شده‌اند. دقیقاً هم اندازه تراکتور (بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده و محمد نادری). از فولاد و شمس‌آذر نیز یک بازیکن (رامین رضاییان و میلاد سورگی) دعوت شده و سایر تیم‌ها هم نماینده‌ای ندارند! 
با در نظر گرفتن معیار فنی، برخی انتخاب‌ها قابل دفاع یا توجیه است. برای نمونه، سامان فلاح و عارف آقاسی در خط دفاعی استقلال ثبات بیشتری نسبت به گذشته داشتند. علاوه بر آن فلاح از نظر فیزیکی و دوئل‌های دفاعی یکی از مدافعان رو به رشد لیگ بوده و آقاسی نیز بعد از چند فصل پرانتقاد، امسال عملکرد خوبی در خط دفاع استقلال داشته و حضور دوباره او در تیم‌ملی می‌تواند نتیجه همین ثبات حضور در ترکیب دفاعی استقلال باشد. حضور محمدمهدی زارع نیز می‌تواند فرصتی برای بررسی عملکرد مدافعان در قلب خط دفاعی تیم ملی باشد. با همین دید، در کناره‌های دفاعی، بازگشت نادری پس از حدود یک‌سال می‌تواند نتیجه حضور ثابت در ترکیب تراکتور باشد. آریا یوسفی، اما یک بازیکن چندپسته است که هم توانایی بازی در نقش دفاعی را دارد و هم هجومی. در خط میانی، امید نورافکن بعد از غیبت تلخ در جام جهانی دوباره برگشته و عارف حاجی‌عیدی نیز پس از عملکرد مؤثر در سپاهان فرصت دیگری برای اثبات خود پیدا کرده است. دعوت از لیموچی را می‌توان یکی از فنی‌ترین انتخاب‌های این لیست خواند. وینگر سپاهان که پس از پشت‌سر گذاشتن مصدومیتی طولانی به ترکیب اصلی برگشته و به نظر می‌رسد که گلزنی در آخرین مسابقه پیش از فیفادی سهم زیادی در تصمیم قلعه‌نویی برای دعوت از او داشته باشد. غافلگیرانه‌ترین انتخاب، اما بی‌هیچ شک و تردیدی میلاد سورگی است. نخستین ملی‌پوش شمس‌آذر که دعوت از او برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می‌تواند پاداشی برای عملکردش در ترکیب نماینده شهر قزوین باشد و صدالبته آزمونی برای سنجش سطح واقعی یک استعداد در فوتبال ایران. 
اما نکته حائز اهمیت در تازه‌ترین لیست تیم‌ملی به میانگین سنی آن باز می‌گردد که اگرچه با دعوت از امیرحسین محمودی و میلاد سورگی تا حدی پایین آمده، اما همچنان نتوانسته انتظارات را در خصوص وعده جوانگرایی برآورده کند وقتی هنوز هم شاهد حضور نام‌هایی، چون شجاع خلیل‌زاده، حاج‌صفی و هستیم، بازیکنانی که لیست آنها درادامه با حضور لژیونر‌ها تکمیل می‌شود. نفراتی که اگرچه باتجربه هستند، اما با توجه به سن و سالی که دارند باید هرچه زودتر جای خود را به جوان‌تر‌ها بدهند. البته استفاده از تجربیات این بازیکنان خوب است، اما برای جام‌ملت‌ها و جام‌جهانی بعدی باید از امروز به جوانگرایی روی آورد، نه فردای نامعلوم! البته فدراسیون اعلام کرده بازیکنان حاضر در تیم امید به دلیل مسابقات ناگویا از فیفادی بعدی به تیم بزرگسالان اضافه می‌شوند. اتفاقی که عملاً پروژه جوانگرایی را تا آبان به تعویق می‌اندازد. هرچند که اگر تا آبان مسئله دیگری برای به تعویق افتادن جوانگرایی [پیش بیاید]، چراکه فهرستی که امروز اعلام شد بیشتر شبیه به یک مرحله انتقالی است تا آغاز یک پوست‌اندازی واقعی، از آن جهت که صرفاً چند جوان برای آزموده شدن انتخاب شدند، نه جایگزینی! با این وجود چاره‌ای نیست جز صبر کردن تا آبان‌ماه که ببینیم آیا قلعه‌نویی اصلاً قصدی برای تغییر نسل و جوانگرایی دارد یا همچنان قرار است این پروژه به آینده موکول شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قلعه نویی ، جام جهانی ، ورزش
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