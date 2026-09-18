در «ناگویا» بدرخشید 

جوان آنلاین: المپیک آسیایی امروز رسماً افتتاح می‌شود و کاروان «شجره طیبه» برای موفقیت در این رویداد بزرگ مسئولیت سنگینی به دوش می‌کشد.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶، امروز با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود و رقابت ورزشکاران قاره کهن تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت. ورزش کشورمان نیز در این بازی‌ها ۳۰۵ نماینده دارد و مردم و جامعه ورزش منتظر مدال‌های خوش‌رنگ ملی‌پوشان اعزامی هستند. البته پیش از شروع رسمی بازی‌ها، رقابت رشته‌های بسکتبال، فوتبال و هندبال آغاز شده و ملی‌پوشان بسکتبال با قبول شکست برابر کره‌جنوبی، از صعود به فینال بازی‌های ۲۰۲۶ بازماندند و فردا برای کسب مدال برنز در دیدار رده‌بندی به میدان می‌روند.

اهتزاز پرچم ایران

پرچم سه‌رنگ کشورمان پیش از شروع رسمی بازی‌ها با حضور مسئولان در دهکده بازی‌های آسیایی به اهتزاز درآمد. در مراسمی که شهردار دهکده و نماینده ستاد برگزاری بازی‌ها حضور داشتند، پرچم ایران در حضور جمعی از اعضای کادر سرپرستی کاروان به اهتزاز درآمد. در چند روز اخیر و پس از ورود ورزشکاران کشور‌های مختلف، انتقاد‌ها از میزبانی ژاپن بالا گرفته و برخی تیم‌ها از محل اسکان و امکانات در نظر گرفته‌شده رضایت ندارند.

اصغر رحیمی، سرپرست کاروان اعزامی کشورمان در خصوص شرایط میزبانی ژاپن اظهار داشت: «شرایط اعضای کاروان خوب است و امور در حال پیگیری و انجام است. بخشی از اعضای کاروان ایران در دهکده بازی‌ها مستقر هستند، بخشی در کروز و تعدادی نیز در هتل‌ها اسکان دارند. شرایط خوب و بد میزبانی برای همه کشور‌ها وجود دارد، اما شاهدیم که میزبان در تلاش است شرایط موجود را مدیریت کند. در درجه نخست برای کاروان ایران و همچنین تمامی کاروان‌های حاضر در این بازی‌ها آرزو می‌کنیم رقابت‌ها را به سلامت پشت سر بگذارند. در کنار این موضوع، ورزشکاران کشورمان بتوانند بهترین نتایج را به نام جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند.»

تلاش مضاعف

درخشش در آوردگاه آسیایی نیازمند تلاش مضاعف همه اعضای کاروان است. کاروان ایران به نام «شجره طیبه» مزین شده و همه ۳۰۵ ورزشکار اعزامی برای کسب بهترین نتیجه به میدان می‌روند. این هفدهمین حضور ایران در این بازی‌هاست و ۶۱۱ مدال رنگارنگ به نام کشورمان ثبت شده است. در دوره گذشته بازی‌ها و در هانگژو، شاهد محسوس تعداد طلا‌های ورزشکاران ایرانی بودیم؛ کسب رتبه هفتم در حالی به دست آمد که ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز از آن ورزشکاران کشورمان شد. این در حالی است که در بازی‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، به ترتیب ۲۰، ۲۱ و ۲۰ مدال زرین برای ایران به دست آمده بود. ضمن اینکه از بازی‌های ۲۰۱۰ به بعد، کاروان ایران در هر دوره یک پله سقوط کرد و از رتبه چهارم گوانگژو، پنجم اینچئون و ششم جاکارتا به رتبه هفتم ناگویا رسید.

فینال پرید

تقابل تیم‌ملی بسکتبال با کره‌جنوبی شکست ۷۷ بر ۵۱ ایران را رقم زد تا رؤیای فینال بازی‌های آسیایی از دست برود. شاگردان سوتیریس مانولوپولوس در مصاف با کره‌ای‌ها عملاً زورشان به حریف نرسید و بار‌ها و بار‌ها مقهور شوت‌های سه امتیازی حریف شدند. کره‌ای‌ها در حالی بازی را با دو پرتاب سه امتیازی موفق شروع کردند که ملی‌پوشان ما پس از گذشت نزدیک به چهار دقیقه اولین امتیاز را ثبت کردند. حریف برای عبور از سد مدافعان ما خیلی راحت با پرتاب‌های سه امتیازی به هدفش رسید، تا جایی که از ۳۳ پرتاب سه امتیازی‌شان، ۱۴ شوت موفق داشتند و ۴۲ امتیاز از این پرتاب‌ها به جیب زدند. این در حالی بود که تیم مانولوپولوس تنها دو شوت از ۳۳ شوت سه امتیازی‌اش را گل کرد! در وصف عملکرد ضعیف ایران همین بس که محمد جمشیدی بهترین بازیکن‌مان ۱۲ امتیاز کسب کرد و در طرف مقابل لی‌هیوک ۲۶ امتیاز و لی‌وون ۱۹ امتیاز برای کره به دست آوردند.

نمایندگان روز اول

در روز اول بازی‌ها کاروان ایران در رشته‌های مختلف نماینده دارد. بامداد فردا فرید هادی‌پور در رشته سه‌گانه به میدان می‌رود. ماندانا دهقان‌منشادی در رشته دوچرخه‌سواری و در ماده تایم‌تریل رکاب می‌زند. در رشته روئینگ بهمن نصیری در تک‌نفره مردان و فاطمه مجلل به مصاف حریفان خود می‌روند. همچنین تیم‌ملی روئینگ چهار نفره زنان نیز در مرحله مقدماتی رقابت‌ها پارو می‌زند. از بین ووشوکاران ایرانی، ابوالفضل قره‌باغی در تالو مردان زودتر از بقیه مبارزه می‌کند. تیم‌ملی والیبال ساحلی نخستین دیدار خود را انجام می‌دهد. در رشته تیراندازی مسابقات انفرادی و تیمی تفنگ بادی ۱۰ متر زنان برگزار می‌شود. تیم‌ملی هنر‌های رزمی ترکیبی (MMA) با ترکیب افشین سلیمی، امین قایدی‌فر و آرزو سلیمی امیدوار به کسب مدال است. در رشته کاراته و در بخش کاتا انفرادی فاطمه صادقی روی تاتامی می‌رود. تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و زنان نخستین دیدارهایشان را در مرحله گروهی انجام می‌دهند و سامیار عبدلی و محمد قاسمی شناگران ایرانی هم به آب می‌زنند.