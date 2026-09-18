جوان آنلاین: در بیانیه راهپیمایی با عنوان حمایت از نیروهای مسلح، اجرای معادله محاصره در برابر محاصره و افشای دروغ هدف قرار دادن مکه آمده است: امروز برای دفاع از شرافت تعلق خود به اسلام و در رد بهتان بزرگ و دروغ عصر، دشمن سعودی علیه ملت یمن مطرح کرده است، به خیابان آمدیم.
در این بیانیه آمده است: برای اعلام موضع خود در قبال این ادعای نادرست علیه ملت یمن و کسانی که این بهتان و سخنان دروغینِ توهینآمیز نسبت به قداست مکه مکرمه را از دشمن سعودی دریافت و تکرار کردهاند، به خیابان آمدیم.
این بیانیه اشاره کرد: بر ثبات مواضع خود در قبال مسائل امت اسلامی، در رأس آنها دفاع از مقدسات اسلامی، بهویژه مکه مکرمه، مدینه منوره و مسجدالاقصی، تأکید میکنیم.
مردم یمن در راهپیمایی امروز گفتند: از مسیر جهاد در راه خدا، دشمنی با دشمنان او و دوستی با دوستانش عقبنشینی نخواهیم کرد و از آزادی و استقلال خود چشمپوشی نخواهیم کرد.
این بیانیه تصریح کرد: نبرد خود را علیه دشمن سعودی و حمایت از نیروهای مسلح خود در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید و هدف قرار دادن تجمعات و نیروهای آن ادامه خواهیم داد.
در بیانیه مذکور آمده است: اتهام خطرناک، دروغ بزرگ و بهتان عظیم علیه ملت خود مبنی بر هدف قرار دادن مکه مکرمه را محکوم و رد میکنیم؛ جانهای ما فدای مکه باد.
مردم یمن در این بیانیه اعلام کردند: تأکید میکنیم که حق طبیعی خود را برای پاسخ به این تعرض با همه انواع و اشکال پاسخهای مشروع محفوظ میدانیم و به رهبری و ارتش خود اختیار میدهیم تا به شیوهای که مناسب میدانند پاسخ دهند.
این بیانیه اشاره کرد: از همه نظامها، احزاب و نهادها میخواهیم در کنار ما بایستند یا در میدان مواضع واقعی و شرافتمندانه با ما رقابت کنند تا راستگو از دروغگو در غیرت و حمایت از مقدسات امت اسلامی مشخص شود.