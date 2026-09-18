کد خبر: 1380086
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تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

حمایت مردم یمن از نیرو‌های مسلح و رد ادعای هدف قرار دادن مکه

5 مردم یمن در راهپیمایی امروز در میدان السبعین در صنعا، بر حمایت از نیرو‌های مسلح یمن و مخالفت با ادعای بزرگ و نادرست درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه تأکید کردند.

جوان آنلاین: در بیانیه راهپیمایی با عنوان حمایت از نیرو‌های مسلح، اجرای معادله محاصره در برابر محاصره و افشای دروغ هدف قرار دادن مکه آمده است: امروز برای دفاع از شرافت تعلق خود به اسلام و در رد بهتان بزرگ و دروغ عصر، دشمن سعودی علیه ملت یمن مطرح کرده است، به خیابان آمدیم.

در این بیانیه آمده است: برای اعلام موضع خود در قبال این ادعای نادرست علیه ملت یمن و کسانی که این بهتان و سخنان دروغینِ توهین‌آمیز نسبت به قداست مکه مکرمه را از دشمن سعودی دریافت و تکرار کرده‌اند، به خیابان آمدیم.

این بیانیه اشاره کرد: بر ثبات مواضع خود در قبال مسائل امت اسلامی، در رأس آنها دفاع از مقدسات اسلامی، به‌ویژه مکه مکرمه، مدینه منوره و مسجدالاقصی، تأکید می‌کنیم.

مردم یمن در راهپیمایی امروز گفتند: از مسیر جهاد در راه خدا، دشمنی با دشمنان او و دوستی با دوستانش عقب‌نشینی نخواهیم کرد و از آزادی و استقلال خود چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

این بیانیه تصریح کرد: نبرد خود را علیه دشمن سعودی و حمایت از نیرو‌های مسلح خود در چارچوب معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید و هدف قرار دادن تجمعات و نیرو‌های آن ادامه خواهیم داد.

در بیانیه مذکور آمده است: اتهام خطرناک، دروغ بزرگ و بهتان عظیم علیه ملت خود مبنی بر هدف قرار دادن مکه مکرمه را محکوم و رد می‌کنیم؛ جان‌های ما فدای مکه باد.

مردم یمن در این بیانیه اعلام کردند: تأکید می‌کنیم که حق طبیعی خود را برای پاسخ به این تعرض با همه انواع و اشکال پاسخ‌های مشروع محفوظ می‌دانیم و به رهبری و ارتش خود اختیار می‌دهیم تا به شیوه‌ای که مناسب می‌دانند پاسخ دهند.

این بیانیه اشاره کرد: از همه نظام‌ها، احزاب و نهاد‌ها می‌خواهیم در کنار ما بایستند یا در میدان مواضع واقعی و شرافتمندانه با ما رقابت کنند تا راستگو از دروغگو در غیرت و حمایت از مقدسات امت اسلامی مشخص شود.

برچسب ها: مردم یمن ، نیروهای مسلح ، مکه
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