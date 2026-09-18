جوان آنلاین: رئیس پلیس راه فراجا، با اشاره به افزایش حجم سفرهای تابستانی، از ترافیک پرحجم در محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی، تردد در بسیاری از محورهای مواصلاتی بهویژه مسیرهای زیارتی و سیاحتی افزایش یافته است.
سرهنگ سیاوش محبی افزود: اکنون محورهای منتهی به استانهای زیارتی از جمله خراسان رضوی، قم و فارس همچنین استانهای سیاحتی گیلان، مازندران و گلستان شاهد تردد پرحجم هستند و در برخی محورهای شمالی از جمله هراز، چالوس و آزادراه قزوین–رشت، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی با اشاره به وضعیت سفرهای تابستانی امسال اظهار داشت: میزان ترددها نسبت به تابستان سال گذشته افزایش داشته و در استانهای زیارتی و سیاحتی شاهد رشد سفرها بودهایم، با این حال آمار تصادفات ثبتشده در صحنه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است و امیدواریم این روند در آمار نهایی پزشکی قانونی نیز ادامه داشته باشد.
سرهنگ محبی درباره تمهیدات پلیس برای مدیریت موج بازگشت مسافران گفت: با توجه به پیشبینی افزایش حجم تردد در روزهای آینده، محدودیتهای ترافیکی لازم برای تسهیل بازگشت مسافران در محورهای هراز، چالوس و آزادراه رودبار–منجیل پیشبینی شده و در صورت افزایش حجم ترافیک، طرحهای یکطرفه شدن محورهای مذکور اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به ادامه موج بازگشت مسافران خاطرنشان کرد: تا پایان تعطیلات تابستانی، محورهای مواصلاتی کشور همچنان با ترافیک پرحجم مواجه خواهند بود و پلیس راه با آمادگی کامل و اجرای طرحهای مدیریت ترافیک، بر روانسازی تردد و ارتقای ایمنی سفرها نظارت خواهد داشت.