افزایش ابر و وزش باد در تهران طی ۵ روز آینده

جوان آنلاین: بر اساس واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر مورد انتظار است.

به گزارش ایسنا، همچنین در نیمه شرقی و غربی استان، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که در پاره‌ای نقاط با احتمال گرد و خاک همراه خواهد بود.

آسمان تهران فردا (۲۸ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۲۹ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.