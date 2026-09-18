در آستانه اعیاد یهودی و به‌ویژه روز غفران، ارتش رژیم صهیونیستی سطح آماده‌باش نظامی خود را به بالاترین درجه افزایش داد و کاروان‌های نظامی سنگین شامل نفربر‌های زرهی پیشرفته را روانه خیابان‌های کرانه باختری اشغالی به‌ویژه نابلس کرد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» به نقل از «الیشع بن کیمون»، خبرنگار نظامی خود، گزارش داد که آماده‌سازی‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای اعیاد عبری حتی پس از سال نوی عبری نیز ادامه دارد و نیرو‌های تیپ «ناحال» در حال اجرای عملیاتی گسترده و متمرکز در سراسر کرانه باختری هستند.

عملیات میدانی و بازداشت‌های گسترده

بر اساس این گزارش، نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری تحت فرماندهی تیپ‌های منطقه‌ای «یهودا»، «مناشه»، «افرایم» و «شومرون» در حال فعالیت هستند. بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی، در جریان این تحرکات میدانی: حدود ۹۳۰ مظنون به‌صورت میدانی بازجویی شده‌اند، نزدیک به ۲۳۰ فرد تحت تعقیب بازداشت گردیده‌اند، بیش از ۱۰۰ قبضه سلاح و تجهیزات جنگی از جمله تفنگ‌های M-۱۶، مسلسل‌های دستی، کلت‌های کمری، خشاب‌ها و مقادیر زیادی مهمات کشف و ضبط شده است.

ورود نفربر‌های زرهی پیشرفته «ایتان» به کانون‌های درگیری

این گزارش از حضور نظامی چشمگیر و ملموس اشغالگران در میدان خبر داده و آورده است که در منطقه «حواره» در نزدیکی نابلس، نفربر‌های زرهی فوق‌پیشرفته از نوع «ایتان» متعلق به تیپ ناحال همگام با سایر تحرکات میدانی مشاهده شده‌اند.

این تحرکات حاکی از تلاش رژیم صهیونیستی برای تحکیم تسلط عملیاتی خود در منطقه از طریق وارد کردن خودرو‌های زرهی سنگین در قالب کاروان‌های بزرگ به قلب ملتهب‌ترین کانون‌های تنش است.

بسیج قوا برای تأمین امنیت یورش شهرک‌نشینان

یدیعوت آحارونوت نوشت ساختار نظامی رژیم صهیونیستی در وضعیت آماده‌باش کامل و اضطراب شدید به سر می‌برد و در آستانه «روز غفران» و پس از آن عید‌های «سوکوت» (عرش) و «سیمحاط تورا» (شادی تورات)، نیرو‌های تقویتی خود را مستقر کرده است.

دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی می‌کنند که در طول این اعیاد، هزاران شهرک‌نشین صهیونیست به بهانه بازدید از اماکن گردشگری، بافت‌های قدیمی و کانون‌های شهرک‌سازی تازه احداث‌شده، به کرانه باختری یورش ببرند. از همین رو، ارتش رژیم صهیونیستی با هدف تأمین امنیت و حفاظت از این شهرک‌نشینان، نیرو‌های خود را در امتداد تمامی محور‌ها و نقاط درگیری و اصطکاک تقویت کرده است.