جوان آنلاین: بنابر اعلام سایت شهر، رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار جان‌فدایان ایران از ساعت ۸ صبح امروز -جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵- با حضور گسترده مردم در تهران در حال برگزاری است.

به گزارش ایسنا، این رزمایش همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و جشن دویستمین شب ایستادگی و مقاومت ملت ایران برگزار می‌شود و علاوه بر نیرو‌های جان‌فدا و نیرو‌های بسیجی سازمان‌یافته، اقشار مختلف مردم نیز در آن حضور دارند.

رژه حماسی نیرو‌های جان‌فدا از میدان امام حسین (ع) و تقاطع بزرگراه نواب به سمت میدان انقلاب در حال برگزاری است و مردم می‌توانند تا ساعت ۱۷ در این اجتماع حضور پیدا کنند.

سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) پیش‌تر میدان انقلاب را محل مرکزی این اجتماع اعلام کرده و گفته بود: نیرو‌های سازمان‌یافته از ساعت ۴:۳۰ صبح در مسیر میدان انقلاب تا میدان امام حسین (ع) مستقر می‌شوند.

وی همچنین درباره پویش «جان‌فدای ایران» گفت: این پویش پیش از این با اعلام آمادگی مردم و ثبت‌نام آنان برای مشارکت در حوزه‌هایی از جمله پشتیبانی، امداد و نجات، محرومیت‌زدایی و دفاعی شکل گرفته است.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ نیز از اجرای تمهیدات انتظامی و ترافیکی ویژه برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد همزمان با برگزاری این رزمایش خبر داده بود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در کنار جمعی از سران، مدیران شهری و مسئولان کشور در اجتماع بزرگ «جان‌فدایان ایران» حضور یافت.

شهردار تهران در حاشیه این مراسم درباره حضور مردم در رزمایش بزرگ «جانفدایان ایران» اظهار کرد: حضور مردم در رزمایش بزرگ جانفدایان ایران بی‌نظیر است، مثل خود مردم که بی‌نظیرند.

وی افزود: پیام این حضور برای دوستان امید و افتخار است و برای دشمنان یأس و ناامیدی.

شهردار تهران تصریح کرد: این حضور باعث می‌شود تا دشمنان کور شوند و چشم طمع‌شان از ایران اسلامی و انقلاب اسلامی و این مردم عزیز برداشته شود.

زاکانی در ادامه گفت: ثمره خونخواهی رهبر این است که سایه جنگ و تهدید از سر ایران برداشته می‌شود، علاوه بر اینکه در مسیر خونخواهی سیدالشهدا (ع) است و مقدمات ظهور را فراهم می‌کند.

شهردار تهران همچنین بیان داشت: مردم باید محور تحولات قرار بگیرند. اگر مردم محور تحولات قرار بگیرند، همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور بیان کردند، همه چیز حل خواهد شد.