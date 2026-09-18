۴۱ کشور در نشست ائتلاف دریایی دفاعی در جده شرکت کردند

جوان آنلاین: وزارت دفاع عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نمایندگان ۴۱ کشور در چهارمین نشست برنامه ریزی ائتلاف دریایی دفاعی که در جده برگزار شد، شرکت کردند.

به گزارش ایسنا، به گزارش الشرق الاوسط، این وزارتخانه افزود که ائتلاف دریایی دفاعی پس از دستیابی به قابلیت عملیاتی، از مرحله تاسیس و شکل گیری وارد مرحله فعالیت و عملیات واقعی شده است.

بنا بر اعلام این وزارتخانه این نشست با حضور ۱۵۴ تن از فرماندهان نیرو‌های دریایی برگزار شده است.

برگزاری نشست امنیتی مشترک قطر و عربستان در ریاض

نشست امنیتی مشترک وزرای کشور قطر و عربستان در ریاض برگزار شد و دو طرف تقویت همکاری‌های امنیتی را بررسی کردند.

خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی، وزیر کشور قطر و فرمانده نیروی امنیت داخلی این کشور، اعلام کرد که به همراه عبدالعزیز بن سعود بن نایف آل سعود، وزیر کشور عربستان، ریاست نشست کمیته مشترک امنیتی و نظامی دو کشور را در ریاض بر عهده داشته است.

به گزارش الشرق، وی در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر استحکام شراکت امنیتی میان دو کشور و حمایتی که این شراکت از سوی رهبران دو کشور برادر برخوردار است، تأکید کردیم.

در این نشست، موضوعات مندرج در دستور کار و راه‌های تقویت همکاری مشترک میان قطر و عربستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از پایان نشست نیز خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی و وزیر کشور عربستان، صورت‌جلسه چهارمین نشست کمیته امنیتی و نظامی مشترکِ وابسته به شورای هماهنگی قطر و عربستان را امضا کردند.