اخبار انتخابات دوما روسیه؛ پوتین آنلاین رای داد

رئیس جمهور روسیه در نخستین روز رای گیری در نهمین دور از انتخابات پارلمان روسیه به صورت آنلاین در این انتخابات شرکت کرد.

جوان آنلاین: به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در انتخابات دوما به صورت آنلاین رای داد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور روسیه در نخستین روز رای گیری در نهمین دور از انتخابات پارلمان روسیه به صورت آنلاین در این انتخابات شرکت کرد.

همچنین دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه و رهبر حزب روسیه واحد در یک حوزه رأی‌گیری رای خود را به صندوق انداخت.

مدودف تاکید کرد: هر شهروندی که در انتخابات و رای گیری شرکت می‌کند، پیروزی روسیه بر دشمن را نزدیک‌تر می‌کند.

از سوی دیگر رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرد: تلاش‌ها برای ایجاد اخلال در انتخابات مانع ابراز آزادانه اراده مردم روسیه نخواهد شد و با وجود این تلاش‌ها روند رأی‌گیری طبق روال عادی در جریان است.

وی افزود: ۱۱۲۶ ناظر خارجی از ۱۳۳ کشور و ۱۳ سازمان بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات در روسیه حضور یافته‌اند.

بر اساس داده‌های پورتال رأی‌گیری الکترونیکی از راه دور، تاکنون بیش از یک میلیون رأی‌دهنده در نهمین دوره انتخابات دومای دولتی روسیه، به صورت آنلاین رای داده‌اند.

این انتخابات به مدت سه روز (تا ۲۰ سپتامبر) ادامه خواهد داشت.