جوان آنلاین: در این دیدار طرفین ضمن بررسی روند همکاریهای مشترک، بر استمرار تعاملات و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در حوزههای مرتبط با ایمنی هستهای تأکید کردند.
به گزارش ایسنا، طرفین همچنین با اشاره به همکاریهای مستمر میان نهادهای نظارتی دو کشور، بر تداوم همکاریهای تخصصی، بهویژه ایمنی تأسیسات هستهای در شرایط جنگی تأکید و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
همکاری میان نهادهای نظارتی ایران و روسیه طی سالهای گذشته روندی رو به رشد داشته و در قالب تعاملات و همکاریهای تخصصی میان طرفین دنبال شده است.
این دیدار در راستای تقویت تعاملات و بررسی زمینههای تداوم همکاریهای مشترک در حوزه ایمنی هستهای انجام شد.