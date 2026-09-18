رئیس‌جمهور حضور مردم در همایش ۳۱۳ هزار جان‌فدای ایران را قوت قلب مدیران و مجریان کشور دانست و تاکید کرد: ما همیشه در صحنه بوده‌ایم و همواره برای انقلاب و مردم جانمان را فدا می‌کنیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان روز جمعه در حاشیه رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار جان‌فدای ایران در گفتگویی تصریح کرد: همین حضور مردم باعث ناامیدی دشمن و قوت قلب مدیران و مجریان کشور می‌شود.

به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره کمک جانفدایان به دولت گفت: فقط صرفه‌جویی کنند و به اندازه کافی بنزین، گاز و برق مصرف کنند. باید کاری کنیم تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد. ضروری است که مصرف گاز و بنزین را کنترل کنیم و با حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنیم تا بتوانیم دشمن را ناامید کنیم.

پزشکیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در پویش جانفدا ثبت نام کرده است، تاکید کرد: ما همیشه در صحنه بوده‌ایم و همواره برای انقلاب و مردم جانمان را فدا می‌کنیم.

رزمایش ۳۱۳ هزار جان‌فدای ایران از ساعت ۸ صبح جمعه با فرمان سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله با رمز «لبیک یا خامنه‌ای» در تهران آغاز شد.